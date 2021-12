Nechceme bořit, stavět z nuly, ani se vymezovat, říká duo SKUTR, noví šéfové činohry Národního divadla

V rozhovoru je mimo jiné řeč:

O návrhu Ivy Janžurové

O jejich předchůdci Danu Špinarovi

O umění zbavit se nápadu

O výhodách tandemu gay–heterosexuál

O bezdětnosti i tvůrčí vášni

O mašinerii i kráse Národního divadla

O divadle exkluzivním a divadle pro celý národ

Vyhráli jste konkurz na vedení činohry Národního divadla. Přichází na vás chvilky, kdy se leknete, co čeho jste to vlastně šli?

Martin Kukučka: Každý večer. Trochu tíha nebo drobná úzkost z toho, že člověk ví, že nemůže uspokojit všechny – všechny diváky a všechny představy. Musí se rozhodovat podle svého úsudku a přesvědčení, ale ví, že to nebude pro každého. V Národním divadle jde o velkou zodpovědnost, už se nedá vymlouvat: „Víte, my jsme malé alternativní divadlo, které dělá úzkoprofilovou věc.“

Úzkost, abychom nepodlehli vnějším tlakům, abychom se nerozmělnili, ale zůstali otevření ke komunikaci se širším spektrem publika než dosud.

Lukáš Trpišovský: Velkou zodpovědnost na člověka klade už jen fakt, jak je Národní divadlo spojené s českou historií a hlavně, že je tak každý vnímá. V tom společensko-historickém kontextu.

Mašinerie je šílená, prostory a soubor ohromné

Protože to „my“ jsme si na ně nastřádali krejcárek po krejcárku sami. Pro záznam dodejme, že mimo jiné s výrazným přispěním císaře.

Martin: Lukáš říkává, že i lidé, kteří v životě nebyli v Národním divadle, budou v ulicích protestovat, kdyby je někdo chtěl zrušit.

Lukáš: Tak… a teď se mi teprve udělalo úzko (směje se),

Když Daniel Špinar oznámil, že předčasně odejde z funkce šéfa činohry, byla to pro vás okamžitě hozená rukavice?

Martin: Vůbec ne. V září jsme oprašovali v Národním Kytici a přišla paní Janžurová a říká: „Kluci, vy byste to nevzali?“ „Paní Janžurová, vždyť my jsme vystudovali tu katedru alternativního a loutkového divadla. Baví nás to tady, máme vás rádi, jsme si všichni tady vzájemně milí, ale akorát byste nás začali nenávidět, až bychom vám začali zakazovat natáčení.“ Bral jsem to v té chvíli spíš jako humor. Vůbec jsme o tom nepřemýšleli.

Ale pak přišla sms od pana Buriana (ředitel N.D.), abychom se za ním stavili. Upřímně, čekal jsem, že nám řekne, že paní Janžurová na něj naléhala, ale on že si nemyslí, že to je dobrý nápad.

Jenže místo toho přišla reálná a seriózní nabídka, abychom se zúčastnili konkurzu.

Co vy na to?

Martin: Došlo nám, že pokud chceme říct ne, musíme