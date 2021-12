Originální vánoční dárek pro děti?

Kidboxeo Roztomilé batůžky z Manboxeo.cz, které se rychle stávají obrovským hitem, se brzy stanou nepostradatelným společníkem vašeho malého výletníka. Mají roztomilý dětský 3D design, jsou lehké a prostorné, voděodolné a omyvatelné, ergonomické a díky odnímatelnému popruhu, který funguje jako vodítko, i bezpečné. Celkem dost důvodů, aby tento vánoční dárek u dětí zabodoval a chlubili se s ním všem kamarádům.

Velký výběr originálních vánočních dárků pro děti

Na Manboxeo.cz můžete vybírat z 25 roztomilých designů Kidboxeo Roztomilých batůžků – elegantní beruška, odvážný astronaut, pilná včelka, modrá a červená raketa, kouzelný jednorožec a další. Stačí si jen vybrat. A pokud hledáte vánoční dárky na poslední chvíli, všechny Kidboxeo Roztomilé batůžky jsou vždy skladem s doručením do druhého pracovního dne, takže se nemusíte bát, že by nebyl váš dárek na Vánoce pod stromečkem včas.

Nejlepší vánoční dárek pro děti od 1 roku

Usadí se červená beruška na zádech právě vaší holčičky? Tenhle roztomilý batůžek určitě nikdo jen tak nepřehlédne. Při každém pohybu se berušce rozkmitají tykadla a tím se zajisté postarají o spoustu zábavy. Tenhle veselý a stylový Kidboxeo Roztomilý batůžek elegantní beruška rozjasní i ten nejpochmurnější den.

Nápaditý vánoční dárek pro děti do 6 let

Hledáte originální vánoční dárek pro vašeho předškoláka? Tahle raketa je připravena odstartovat a vyrazit se svým majitelem vstříc dobrodružstvím. Unikátní design Kidboxeo Batůžku raketa umocňují pohyblivá křidélka a plamínek šlehající zpod rakety. A místo zbyde i na oblíbeného plyšáka, který se může dívat ven přes průhlednou kopuli.

Má stále hlavu v oblacích? Kidboxeo Roztomilý batůžek odvážný astronaut se určitě stane jeho nejlepším parťákem, s kterým zažije spoustu hvězdných dobrodružství.

Skvělý vánoční dárek pro holčičku do 10 let

Duhová hříva, třpytivý roh, velké oči a hebký materiál, který přímo svádí k pohlazení. Kidboxeo Batůžek kouzelný jednorožec si určitě zamiluje každá holčička a bude ho s sebou brát na každou, i sebemenší procházku.

Další originální dárky k Vánocům pro děti

Na Manboxeo.cz to Roztomilými batůžky rozhodně nekončí. Na e-shopu naleznete více než 35 originálních Kidboxeo Beden a Truhel pro kluky i holky. A v čem spočívá kouzlo těchto neobvyklých vánočních dárků? V jejich unikátních obsazích plných licencovaných produktů, her a dobrot a také v jejich zábavném otevírání. Kluci se totiž do Kidboxeo Bedny dostanou jen pomocí přiloženého páčidla a dívky otevřou číselný zámek jen rozluštěním záludné šifry.

Miluje vaše dítě sladké? Tak to je Kidboxeo plné dobrot, super jedlý vánoční dárek, pro něj jak dělané. Tak co, už si začínáte představovat to napětí a radost, až děti budou tento dárek na Vánoce rozbalovat? Na tento luxusní vánoční dárek děti určitě dlouho nezapomenou.

Tak nezapomeňte

Až budete příště hledat originální a netradiční vánoční dárky pro děti, vánoční dárky pro rodinu nebo vánoční dárky pro klienty, nezadávejte do vyhledávače slova jako vánoční dárkové koše, vánoční dárkové sady, dárkové vánoční balíčky, zapamatujte si Manboxeo.cz. – e-shop s těmi nejoriginálnějšími dárky pro každého.

Manboxeo – Když obyčejné dárky nestačí.