Dokážu pojmenovat chyby, ale nevolám po krvi. Hamáčka si vždy budu vážit, říká Šmarda

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak chce Michal Šmarda sjednotit rozdělenou ČSSD?

Jak chce řešit ekonomické problémy strany?

Bude spolupracovat s předchozím předsedou Janem Hamáčkem či svou protikandidátkou Janou Maláčovou?

Vstupujete do vedení strany, která je ve špatné ekonomické kondici a je poprvé za posledních třicet let mimo Sněmovnu. Proč jste do toho vlastně šel?

Protože si myslím, že to sociální demokracii dlužím. Jsem jejím členem osmadvacet let a neviděl jsem nikdy nikoho, kdo by měl lepší plán na záchranu sociální demokracie. Upřímně řečeno jsem dva nebo tři lidi, o kterých jsem byl přesvědčen, že by byli lepšími předsedy, oslovil, ale oni to z různých důvodů odmítli. Požádali mě, abych kandidoval já a já jsem jim vyhověl. Jdu do toho naplno a myslím, že se svým týmem mám dobrý plán, jak stranu zachránit.

Budete ale muset řešit ekonomickou záchranu strany, nemrzí vás, že nebudete mít tolik času na její ideové směřování nebo na její sjednocování?

Je to manažerský úkol správně rozdělit čas mezi všechny tyhle disciplíny. Věřím ,že to zvládneme.

Sociální demokracie je delší dobu rozpolcená, na sjezdu jste se první čtyři hodiny o různých věcech hádali. Jak chcete stranu sjednotit?

Všechny strany se hádají a diskutují o svých vnitřních problémech. Děje se to v každé firmě, v každém městě, vlastně v každé organizaci, sociální demokracie se od ostatních liší tím, že