„Odmítají vakcínu i léčbu, ale na smrt připravení nejsou.“ Zdravotníci nechápou, proč neočkovaní proti covidu-19 riskují

Jižní Morava je stejně jako loni na podzim pod náporem pandemie covidu-19. Nemocnice v Uherském Hradišti byla dokonce první v zemi, odkud putovali infikovaní pacienti do jiného zařízení. Za téměř dva roky od příchodu nákazy do Česka se tu zdravotníci naučili s nemocí pracovat, léčit a zachraňovat. Aktuálně ale nechápou, proč se někteří lidé nenechají očkovat. Na ventilátorech tu prý končí především ti bez vakcíny. Mnoho z nich by podle zdravotníků na plicní podpoře skončit nemuselo. Tak proč se tak stalo?