Díky jeho radám můžete vyrazit na houby i před Vánoci. Fotbalista Mašek vypráví o své vášni, které v zahraničí nerozumí

Na vašem instagramovém účtu vidím plné koše ze zasněženého lesa, opravdu roste tolik hub i krátce před Vánoci?

Není to tak druhově pestré, protože rostou tři nebo čtyři druhy, které se ještě dají najít, ale když člověk ví, kam má jít, jde na jistotu. I ve sněhu a za mírných mrazů může domů přinést plné koše.

Už to ale není tak, že chodíte hodiny po lesích, protože zimní houby jsou všechny dřevokazné, takže rostou na pařezech, padlých nebo poškozených stromech. Takové houby parazitují na rozkládajícím se dřevě i deset let v kuse, kdy z něj vysávají živiny. Musíte tedy o houbaření něco vědět, ale když jste zapálený a baví vás to, dají se najít i ve sněhu.

To znamená, že chodíte i deset let na stejná místa? Ale pro jaké druhy?

Houbařím s tátou a dědou odmalička. Za tu dobu jsem už našel místa, kde tyhle druhy rostou. Jmenovitě jde o hlívu ústřičnou, penízovku sametonohou, dá se ještě najít pařezník pozdní a občas i čirůvka dvoubarvá nebo čirůvka fialová, ale ty pomalu končí.

Ještě jsem zapomněl na šťavnatku pomrazku, která většinou roste, když začínají první mrazíky.

Co se z takových hub dá uvařit?

Hlíva s penízovkou patří mezi nejchutnější houby. Z hlívy se dělá falešná dršťková, guláš, ale dá se udělat i