Notes: Skončil seriál Hovorů z kukaně. „Bude to bolet,“ říká nový šéf sociální demokracie

Prezident uzavřel čtrnáctidenní kolečko Hovorů z kukaně s laureáty na posty ministrů a ministryň. Dnes nepřekvapivě oznámil to, co byl pravděpodobně odhodlán udělat už dávno před začátkem pohovorů (ale zdaleka by to nebylo tak „napínavé“ a ochudil by se o spoustu mocenských radovánek): odmítl jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí.

Jaké jsou oficiální důvody Hradu? Jak reaguje Jan Lipavský? A ostatní koaliční politici? Hodlá premiér Petr Fiala podat kompetenční žalobu? Podrobnosti pohotově sepsali Jan Tvrdoň a Markéta Boubínová.

A pohotově navázal také Honza Moláček s rozhovorem s bývalou místopředsedkyní Ústavního soudu Eliškou Wagnerovou., Ta soudí, že v případě kompetenční žaloby by premiér nejspíš uspěl. Když prý odmítne Zemanovi ustoupit a jmenovat vládu bez Lipavského, bude mít silnější pozici. Kdy se Česko dočká nové vlády, je však ve hvězdách…

O tom, jak kádrovací, pardon představovací schůzky kandidátů na ministry s prezidentem probíhaly, si můžete udělat solidní představu z textu Markéty Boubínové a Lukáše Prchala. Pět budoucích ministrů se jim pod pláštíkem anonymity vyzpovídalo ze svých pocitů.

Namátkou: „Čekali jsme chlapa, který na tom nebude moc dobře, ale on tam sedí ten starej sarkastickej Zeman,“ potvrdil Deníku N nesmrtelnost prezidentova charakteru jeden ze zpovídaných. Nebo: „Jemu dělá dobře být tím, kdo to prostě bude zdržovat a před kým se všichni budou plazit. Je to zlý, starý, nerudný člověk, který to dává všem sežrat. Je to ponížení vlády i národa.“ Hned si člověk na židli bezděčně srovná záda. Pro jistotu.

Dnes dopoledne začal sjezd sociálních demokratů, který sledujeme online. V odpoledních hodinách si delegáti zvolili nového předsedu. Stal se jím starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který své straníky připravil na krizové řízení a úspory. Změny prý budou bolestivé. Sjezd, volby i zákulisní dění sledovaly (a dál sledují) Hanka Mazancová a Bára Janáková.

Xix. Muž. Oio. Žena. X. Polibek. O. Objetí.

Petra Procházková s hlubokou znalostí věci shrnuje znepokojivé dění kolem Ukrajiny v posledních dnech. Do náležitého kontextu zasazuje i incident v oblasti Azovského moře, který se odehrál… to je ale NÁHODA! přesně v době telefonátu amerického prezidenta Bidena s jeho ukrajinským protějškem Zelenským.

Xix znamená muže, Oio ženu, X polibek a O objetí. Ne, to zdaleka není to jediné, co si budu pamatovat ze dvou výstavních textů našich ekonomických kolegů Honzy Úšely a Michala Tomeše. Díky tomuto tuplovanému materiálu o podivných i podivuhodných podnikatelských záměrech (a metodách) firmy XIXOIO a hlavně o její hlavě Richardu Watzkem jsem konečně trošku pobrala „vo co go“. Také si přečtěte ekonomicko-investigativní analýzu a k tomu famózně napsaný profil zlatoústého muže, který vykazuje jisté manipulativní sklony, možná na Štědrý den neuvidíte zlaté prasátko, ale zlatého kance. Nebo velkého tetřeva.

Nešťastné a neveselé Vánoce

Už několikrát zmíněná (neuvěřitelně rozepsaná) kolegyně Markéta Boubínová vás provede libereckými laboratořemi, kde by odhalen první doložený případ omikronu v Česku. Prvotní fascinaci báječně vytuněným celogenomovým sekvenátorem rychle vystřídá pocit hlubokého zoufalství, když lidé z laboratoří mluví o agresivitě a nenávisti, s níž se setkávají od některých „zákazníků“.

Další kolegyně z naší redakční „Covid Grou“ Iva Bezděková dnes mluvila se statistikem Ladislavem Duškem o stávající epidemické situaci a možném vývoji. Třeba i o tom, jak budou vypadat Vánoce v nemocnicích… Nevesely, truchlivy… uklidňující čtení to rozhodně není. Navíc je tu stále velká neznámá. Omikron. Kusé zprávy o tom, jestli bude obcházet imunitu vzniklou očkováním, nebo imunitu vzniklou proděláním nemoci, nebo obojí, nebo nic či jakou bude mít ve skutečnosti smrtnost, jsou zatím spíš protichůdné a matoucí. Musíme si ještě počkat… Jediné, s čím už se dá asi nabeton počítat, je, že je o poznání nakažlivější než delta.

Anatomie sexuálního násilí

Přiznávám, že další text jsem měla problém dočíst, dělalo se mi zle. Ostatně jako vždy, když některá oběť líčí svou bezmoc, která se v ní odehrává v situaci, kdy dochází k sexuálnímu zneužívání a násilí. Bára Janáková a Dominika Píhová připravily velkou a důkladnou kapitolu z Anatomie sexuálního násilí. Bolavý příběh jedné pacientky MUDr. Cimického prokládají komentáři expertek na právo a psychologii. Bart Simpson, k tabuli a napsat stokrát: Nemohla si za to sama. Nemohla si za to sama. Nemohla si za to sama. Fakt, sakra, ale už!

Hledám, hledám na našich stránkách alespoň něco milého, příjemného, potěšujícího…

… a mám to!

Spoustu tipů na vánoční knižní dárky (pokud je už od srpna nemáte úhledně zabalené a opatřené stužkou uschované na tajných místech v bytě) najdete v textu v naší kulturní rubrice, který připravili recenzenti serveru i-literatura. Velký výběr je ale také přímo na stránkách našeho e-shopu včetně novinky nejnovější – knižního rozhovoru Renaty Kalenské s Karlem Schwarzenbergem. Naše knížky můžete také dostat jako „bonus navíc/dárek zdarma“ k předplatnému.

Nebo si můžete naše knížky přijít vybrat osobně, tedy pokud budete o víkendu v Praze. V holešovické tržnici v hale č. 13 bude v sobotu a v neděli probíhat předvánoční Knihex, kde bude mít Deník N svůj stánek.

Za celou redakci vám přeji pokud možno hezký, nejspíš dost mrazivý víkend. Odpočívejte. Ale kdybyste chtěli vědět, co se děje doma či ve světě, několik kolegů a kolegyň je o víkendu připraveno sloužit (zpravodajsky, na webu Deníku N).

