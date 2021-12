Ausgerechnet Německo: Auf Wiedersehen, šlus a šmytec

Německý součet Pavla Poláka: Bylo to nejdelší loučení s politikem, které si pamatuji. Nejméně půlrok se loučila spolková republika s Angelou Merkelovou, která za tu dobu udělala mnoho věcí jako kancléřka prostě a zkrátka naposledy. Byl to její „poslední summit“, „poslední státní návštěva“ té a té země, „poslední projev v Bundestagu“, „poslední to a poslední ono“.