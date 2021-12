„Nepáchám násilí na ženách, tak se mě problémy s tím spojené netýkají.“ Proč by se muži měli zajímat o to, co pálí druhé pohlaví

Na pódiu vidíme zpravidla velmi vzácný úkaz, a to sice „žanel“, tedy diskusní panel složený pouze z žen (jde o slovní hříčku a variantu na slovo „manel“, tedy panel složený pouze z mužů). Do očí to bije obzvláště při srovnání se složením diskusí při jakékoliv jiné příležitosti, kdy je pravidlem, že ve složení dominují muži, a „manel“ obecně v Česku žádnou výjimkou není.

Mohlo by se zdát, že to je vlastně v pořádku, ba dokonce namístě. Jde přece o násilí na ženách – a můžeme argumentovat, že je správně, že alespoň jednou v roce dostanou slovo ženy, obzvláště když jde o téma, které se jich tak bytostně týká. To by ovšem ženy nemohly tvořit drtivou většinu i v publiku. Protože tomu tak je, zjevně nejde o to, že jsme jako muži prozřeli a pro jednou přenechali své místo ženám, ale o to, že nás muže toto téma nezajímá a vnímáme ho jako ženskou záležitost. To je ovšem součástí důvodu, proč se akce jako 16 dní aktivismu vůbec musí konat. Tvrdě řečeno: platí, že my muži jsme buď součástí řešení, nebo součástí problému.

Spousta mužů problém násilí na ženách