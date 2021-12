Dušek: Epidemie se přelévá z Moravy do Čech. Omikron může převládnout už o Vánocích

Nejvyšší nárůst covidových čísel mají moravské regiony za sebou. Nyní se rizikový vývoj začíná přesouvat do českých krajů. „Je vidět, že pohyb epidemie směrem do Čech skutečně nastal,“ říká šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Nová varianta omikron by podle něj mohla v Česku převládnout už o Vánocích.