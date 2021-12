Autor knihy Krev a ropa: Princ Muhammad jedná brutálně, ale nikdy ne unáhleně

Pokud se korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi, známému pod zkratkou MBS, něco podařilo, pak je to upevnění moci. Jestli mu na něčem záleží, pak na tom, aby Saúdská Arábie zůstala monarchií i v době, kdy jí vyschnou zásoby ropy, a aby se ujistil, že pokud se někdo stane jejím novým králem, bude to právě on, říká americký investigativní novinář Justin Scheck, spoluautor (spolu s Bradleym Hopem) oceňované knihy Blood and Oil: Mohammed bin Salman’s Ruthless Quest for Global Power (Denník N ji vydal ve slovenštině jako Krv a ropa: Neľútostná honba Muhammada bin Salmána za globálnou mocou).

Mluvili jsme spolu:

o skutečné povaze korunního prince;

proč jeho režim brutálně zavraždil novináře Džamála Chášukdžího;

proč Spojené státy po vraždě nezavedly sankce;

v čem byl MBS jako reformátor úspěšný, a v čem zatím ne.

Posteskl jste si, že jednou z nejtěžších věcí při psaní knihy bylo přesvědčit lidi, aby se nebáli mluvit o princi Muhammadu bin Salmánovi. Proč to bylo tak těžké?

Psát knihu je vždycky těžké, ale tentokrát bylo skutečnou výzvou najít lidi, kteří ho dobře znali, a zároveň se nebáli mluvit. Dalším problémem bylo, že ho má hodně lidí rádo a chtějí, aby uspěl. A i když vědí, že udělal i věci, které nejsou dobré, šlo jim o to, aby MBS z jejich vyprávění vyšel dobře. Výzvou bylo také získat si důvěru lidí – řekli jsme jim, že chceme napsat upřímnou knihu. Dělat investigativu je vždy těžké. Bradley Hope byl však velmi dobrým spoluautorem.

Proč se o něm tolik lidí bálo mluvit?

Lidé nechtějí skončit ve vězení, kde by mohli být mučeni nebo