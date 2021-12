Studio N: Podle čeho dnes vybírat hypotéku

Inflace i úrokové sazby v bankách stoupají, touha lidí po vlastním bydlení nebo po investování do nemovitostí ale neklesá. Co je důležité při výběru hypotéky, kdo by si ji na investování měl brát, a kdo už naopak ne? Hostem podcastu je redaktorka Eva Mošpanová, která vyzpovídala čtyři hypoteční specialistky a specialisty.