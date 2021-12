Notes: Omikron vyrazil do útoku, budoucí Fialova vláda se naopak brání

O úvodní výkop se hned zkraje dne postarala Adéla Karásková Skoupá. Jako správný sportovní skaut důkladně zabrousila do týmu lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat proti covidu. Popisuje, že ne všichni by ale mohli hrdě nastupovat v dresu Antivaxerů: nepředstavují jednolitou skupinu a škála jejich motivací je barvitější, než se může na první pohled zdát. Jak s takovými hráči komunikovat, když je filozofie trenéra odlišná? Pečlivý rozbor nesoudí, ale usiluje o pochopení, přináší příběhy neočkovaných i pohled psychologa.

V pandemickém utkání na hřišti České republiky totiž v průběhu dne přešla do ofenzivy koronavirová varianta omikron. Její liberecká soupiska se rozrostla o další spoluhráče z Fakultní nemocnice Brno a tým doplnili také junioři z jihomoravských akademií v Brně a Adamově. Vpodvečer se do týmu přihlásili i další z jižní Moravy, Prahy a středních Čech. Hlavní zdravotník Adam Vojtěch sice v průběhu dne ujišťoval, že se jedná jen o spekulace a podezření, nikoliv potvrzení sílícího omikronu. Trend však nasvědčuje postup omikronu tabulkou vzhůru.

Stát v reakci na agresivní ofenzivu viru přizpůsobuje strategii a mění formaci základní očkovací sestavy: hráči starší 55 let se od pondělka mohou nechat přeočkovat posilovací dávkou už po uplynutí pěti měsíců od předchozí dávky, padesátníky pak booster čeká o týden později. Nutno podotknout, že z hlediska změny taktiky se v některých případech jedná jen o kosmetický detail – osmapadesátník očkovaný druhou dávkou v červnu, který by na třetí mohl i po uplynutí půlroku příští pátek, může na očkování o celé čtyři dny dříve.

Hlavní český lodivod Andrej Babiš viní z nedostatečného očkovacího úspěchu (jak jinak) své svěřence – na rozdíl od elitních soutěží, kde odpovědnost za úspěchy i neúspěchy nosívá trenér, je v Česku dle Babiše chyba na straně veřejnosti. Za hlavní problém neuspokojivého vývoje očkovacího zápasu označil neochotu lidí nechat se očkovat a jejich agresivitu. Mohl se přitom snadno inspirovat na svém rodném Slovensku: vedení tamního národního týmu bude starší hráče k očkování nově motivovat finančním bonusem.

Další taktické rady do nesnadného utkání udělilo dnes svým svěřencům ministerstvo zdravotnictví: „Vyhněte se větším skupinám lidí, odložte večírky, dodržujte bezpečné vzdálenosti, větrejte a setkávejte se raději venku,“ radí zdravotnický realizační tým, jak bezpečně strávit vánoční přestávku a neskončit v lednu na marodce.

Na první pohled vypadají banálně, ale na podobném principu fungují ty nejzákladnější sportovní poučky: když nedostanete gól, nemůžete prohrát. Snad si tedy i Češi během nadcházejících týdnů tuto základní jedenáctku mouder osvojí. Zřejmé není jen to, proč realizační tým a zdravotníci zvolili k motivačním radám rudou hvězdu.

Pohyb hráčů na hřišti a jejich chování zdaleka nejsou bezchybné, na což nyní máme i data: potvrdilo se, že ve zvládání útočného náporu viru máme mezery. Díky výzkumu Život během pandemie víme, o kolik se očkovaní méně testují a neočkovaní méně chrání. Proto je ofenziva viru tak úspěšná, ačkoliv je už značná část populace očkovaná: jako kdyby hráči nastupovali do zápasu bez povinných chráničů. Výzkum těchto a dalších mezer v elektronické tužce důkladně rozebral Jan Wirnitzer.

Zprávy z nejvyšší soutěže: Fiala vs. Zeman

V politickém souboji, který je do jisté míry také ovlivněn tím pandemickým, se do defenzivy dostala i budoucí vláda designovaného premiéra Petra Fialy. Přední stránky novin plní od rána informace o tom, že se hlavní hvězdy posledních týdnů, Petr Fiala a Miloš Zeman, neshodly na dalším postupu. Hlava státu totiž odmítá nominaci odborníka na zahraniční dění Jana Lipavského, s čímž se jmenovaný trenér české reprezentace nehodlá smířit.

Pokud by svévole hlavy státu brzdila převzetí moci, je Fiala odhodlaný hnát spor až před nejvyšší tribunál. Nevýhodou takového postupu je, že kompetenční žaloba spor neurychlí – může naopak trvat dva až pět měsíců, odhaduje předseda Ústavního soudu (obdoby Komise rozhodčích) Pavel Rychetský.

Do konce týdne by mělo být jasné, zda spornou nominaci dočasně nezaplní sám Fiala ve funkci hrajícího trenéra nebo kapitán Pirátů Ivan Bartoš, který by musel pokrýt hned dvě místa v sestavě najednou (post pro místní rozvoj a zahraničí). I v takovém případě by lodivod Fiala následně žaloval Zemana u Ústavní komise. Lipavského místo ovšem není jediné, na něž se mezi volnými hráči hledá náhradník: nominand na ministra zemědělství Zdeněk Nekula je na marodce s covidem a na jeho pozici by mohl dočasně přestoupit někdo z lidoveckých spoluhráčů.

Zkušený matador domácí ligy Miroslav Kalousek, který před časem opustil nejvyšší soutěž, kritizuje obě strany sporu. Zeman by podle něj neměl nominované hráče kádrovat, Fiala na „absurdní seriál“ naopak neměl přistoupit. Zkušeného harcovníka vyzpovídal Jan Tvrdoň a z jejich povídání vyplývá, že by současný prezident nemusel být poslední výřečnou hlavou státu: Kalousek připustil kandidaturu na Hrad.

Přestupy, proslovy a další novinky ze čtvrtečních zápasů

K nečekanému přestupu došlo v týmu české automobilky Škoda Auto. Její ředitel Thomas Schäfer skončí ve funkci a svou další kariéru bude rozvíjet v prestižnější německé soutěži, kde povede Volkswagen. Ke změně dochází po neshodách ve vedení koncernu, Schäfer působil v boleslavském dresu pouhý rok.

Že by spoluhráči měli v týmu držet pospolu, k tomu se snažil více než stovku zemí světa vyzvat americký špílmachr Joe Biden. Na úvod valné hromady (vzletně nazvané Summit pro demokracii) motivoval spoluhráče, že „jako světová demokratická komunita se musíme postavit za hodnoty, které nás spojují“. Summitu se neúčastnily další těžké váhy světového dění: Rusové ani Číňané. Tchaj-wan naopak ano, což minulý týden okomentoval Michael Romancov.

Národní tým na valné hromadě reprezentoval Andrej Babiš. Svými slovy se snažil navodit dojem, že Česká republika pod jeho vedením měla image Petra Čecha, jenže skutečnost je v tomto případě výrazně střídmější a tým častěji připomínal spíše Romana Berbra nebo Miroslava Peltu.

Jak z Íránu udělat hodnotnějšího hráče na mezinárodním trhu? Zamezí mu v tom mezinárodní společenství? Vezme věc do svých rukou Izrael? Nebo se rýsují zcela nová řešení? Novinky o třaskavosti jaderné bomby týkající se světové bezpečnosti analyzuje Petr Tůma.

Jaká je nejlepší hra uplynulého roku nebo dekády? Překvapivě to není FIFA ani PES. Slavnostní středeční ceremoniál (ve stylu Fotbalisty roku nebo Zlaté hokejky) 11. ročníku České hry roku rozebírá Tomáš Miklica. Poněkud nerdovským stylem moderované udělování cen bude v archivech vzpomínkou na lockdown, který ale hernímu průmyslu spíše svědčil.

A čtvrteční nabídka Deníku N neopomíná ani ty nejmladší. Jak vychovat skvělého hráče nebo superhvězdu světového formátu? Může učitel ve škole ohodnotit známkou něco, co neviděl? Může dát dítěti pětku za nepřinesený domácí úkol? Může malý žáček nebo dítko v přípravce za trest klikovat nebo běhat trestná kolečka (či snad obálky) za to, že si zapomene přinést míč? V komentáři se nad tím zamýšlí Helena Zitková, lektorka v oblastech pedagogiky, didaktiky a učitelské praxe.

A pokud se vám nechce už nic dalšího číst, ale při fyzické přípravě na jarní část sezony si jdete zaběhat se sluchátky v uších, poslechněte si dnešní Studio N. Proč doněcký Šachťar nehraje své zápasy na domácím stadionu? Jaká situace panuje na rusko-ukrajinské hranici? Co vyplynulo z hovoru mezi špílmachry Bidenem a Putinem? A co by se stalo, kdyby ruský tým spustil vůči tomu ukrajinskému ofenzivu? Nadšený sportovec Filip Titlbach v dnešní epizodě rozpráví s odbornicí na východní soutěže Petrou Procházkovou.

Číslo dne: 6 (nebo 7? Nebo víc?)

Tolik dětí má britský premiér Boris Johnson. Dnes se jemu a jeho o 24 let mladší manželce Carrie Symondsové narodila dcera, pár má spolu rovněž rok a půl starého syna. Premiér byl předtím již dvakrát ženatý a veřejně se neví, kolik dětí celkem má. Se svou druhou ženou, právničkou Marinou Wheelerovou, má čtyři potomky. Minimálně na hanspaulkový tým je to slušný základ.

Osobnost dne: Mario Draghi

Italský premiér je podle serveru Politico nejvlivnějším evropským koučem. Po něm následují nový německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron. Na seznamu 28 osobností není žádný Čech.

Výrok dne: „Zaplatíte za to“

Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Velká Británie – všechny tyto národní týmy se jistě třesou strachy z čínské hrozby za to, že se jejich kapitáni a trenéři nezúčastní olympijských her v nejlidnatější světové zemi. Jako by chodit na stadion (navíc v zimě) bylo nějaké prazvláštní potěšení či povinnost. Si Ťin-pching se postavil do role sudího a Bidenovi a spol. ukázal pomyslnou žlutou kartu za domnělý faul.

