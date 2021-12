ČSSD si zvolí lídra pro krušnou éru. Kdo jsou favorité a jak chtějí stranu probudit?

Sociální demokracie si v pátek zvolí nového lídra, který má před sebou několik důležitých úkolů. Šetřit, stranu sjednotit a zejména zařídit návrat do sněmovních lavic. O post se uchází sedm kandidátů, největší šance na zvolení mají místopředsedkyně Jana Maláčová a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Ani hodiny před začátkem volebního sjezdu nemá ČSSD zcela jasno v tom, koho zvolit do svého čela, aby stranu nastartoval a vrátil zpátky do Sněmovny. Na post předsedy se hlásí sedm lidí, nikdo z nich však nemá mezi sociálními demokraty jednoznačnou podporu.

Ze sedmičky kandidátů je nejznámější jméno Jany Maláčové. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi je členkou sociální demokracie třináct let. „Bylo běžné říkat, že nemocní, staří nebo nemajetní jsou pro společnost obrovskou přítěží a brzdí ty mladé a výkonné. A tak jsem v roce 2008 vstoupila do ČSSD, protože jsem věděla, že tohle není normální,“ vysvětluje dnes Maláčová svůj vstup do strany.

Do povědomí veřejnosti se dostala až poté, co ministr práce Petr Krčál v červenci 2018 odstoupil kvůli plagiátorské aféře. Už tehdy Maláčová avizovala, že mezi její priority budou patřit rodinná politika, zrušení karenční doby u nemocenské, navýšení minimální mzdy a zejména zajištění spravedlivých důchodů. Pro ČSSD bylo toto ministerstvo ve vládě Andreje Babiše klíčové, neboť právě přes něj se straně podařilo prosadit zásadní programové body, jakkoli to byl právě šéf koaličního hnutí, kdo si úspěchy za ně zpravidla přivlastnil.

Se vstupem Maláčové do Babišova kabinetu následoval i její stranický postup. V březnu 2019 byla zvolena místopředsedkyní ČSSD, post obhájila i letos v dubnu. Už v té době ale byla ve straně patrná silná nervozita z budoucnosti a zejména z výsledku říjnových voleb. Burcování předsedy Jana Hamáčka „My jsme levice“ ale nepomohlo a sociální demokracie musela sněmovní lavice opustit.

Stávající místopředsedkyně má zatím jistou podporu jen v