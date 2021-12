Fiala se Zemanem se nedohodli. Kompetenční žalobu bychom projednávali dva až pět měsíců, odhaduje Rychetský

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že by byl nucen podat k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu v případě, že prezident bude trvat na výhradách k jednomu jím navrženému kandidátovi na ministra. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský pro Deník N odhadl, že v takovém případě by soud spor řešil dva až pět měsíců. Pětikoalice podle informací Deníku N zvažuje, že by ministerstvo zahraničí dočasně řídil sám Fiala a kompetenční žalobu by podal ve prospěch Jana Lipavského (Piráti), se kterým má Miloš Zeman problém.