Pichlavý ženevský artyčok může být lahůdkou na štědrovečerní tabuli, ale i příčinou rodinných svárů

Švýcarský deník: Vypadá to jako vznešený přerostlý pichlavý kříženec artyčoku a řapíkatého celeru, chutná to podobně jako artyčok, ale je to ukrutně drahé a jí se to jen na Štědrý den. Co to je? Správná odpověď je: ženevský artyčok kardový (trnitý). Buď se po něm můžete utlouct, nebo ve vás vzbuzuje stejné emoce, jako ve školácích vyvolával pohled na růžičkovou kapustu servírovanou v jídelně v dobách totality.