Kalousek: Zeman není kádrovák ministrů, Fiala neměl na absurdní seriál přistoupit. Jako prezident bych otevřel Hrad veřejnosti

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek v minulých dnech připustil, že zvažuje kandidaturu na Hrad. V rozhovoru pro Deník N mluví o tom, že prezidentská funkce by měla být mnohem civilnější než doposud, hlava státu by měla otevřít Hrad, úřadovat by mohla odjinud. Takovou nabídku by podle něj měl některý z kandidátů voličům předložit. „Buď ji budu nabízet sám, nebo ji bude nabízet někdo, komu budu pomáhat,“ říká Kalousek.