Vyvraždění rodiny Umezawa

Japonské detektivky se v českém překladu neobjevují zrovna často. Když už se však nějakou podaří u nakladatele prosadit, bývá z toho pro české čtenáře objev – jako třeba v případě šokujícího tarantinovského thrilleru Out o dělnicích z balírny jídel. Jeho autorka Nacuo Kirino se pak v češtině dočkala ještě jednoho překladu, ale tím s nimi nakladatelství Knižní klub skončilo.

Paseka to nyní zkouší s autorem, který je v domovském Japonsku považován za největší žijící hvězdu japonské detektivky. Právě prvotina Sódžiho Šimady (nar. 1948), která v českém překladu vyšla pod názvem Případ astrologických vražd, stála u zrodu jeho slávy a dodnes, čtyřicet let od originálního vydání (1981), zůstává jeho nejslavnější a nejpřekládanější knihou. Je to přitom trochu paradox, protože zatímco zmíněná Nacuo Kirino se prezentovala v roce 1997 skvěle spleteným noirovým příběhem, Případ astrologických vražd je klasická detektivka, zašmodrchaná whodunitka, jejichž sláva už dávno pominula. Šimada dokonce používá stejnou fintu, s jakou kdysi přišel Ellery Queen a u nás ji zopakoval Josef Škvorecký, když vyzývá čtenáře (a to hned dvakrát), že mají již dostatek indicií k tomu, aby určili pachatele. Ale ti stejně nemají šanci, protože provedení vraždy (respektive hned osmi vražd) bylo natolik komplikované a morbidní, že řešení jen málokomu přijde na mysl.

Několikanásobná vražda nejprve jednoho malíře