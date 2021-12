V Česku je spousta věcí, o kterých ani nevíme, že jsou skvělé, říká šéf Nadace Via. Rekordní sbírka po tornádu ho o tom přesvědčila

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak vznikla a probíhala rekordní sbírku Nadace Via na pomoc obětem tornáda.

Proč podobné katastrofy postiženou komunitu spojí a zároveň i rozdělí.

Podle čeho se pozná, že z člověka bude dobrý dárce nebo filantrop.

Na jaká témata lidé darovat chtějí a která je naopak odrazují.

Co ze svých peněz podporuje ředitel dobročinné nadace.

Pro mnohé to nebyl snadný rok. Byl plný vyčerpání z pandemie, obav z inflace a cen energie. Jste v karanténě, rozhovor děláme online a vy jste na začátku zmínil, že už máte těchto setkání na dálku dost. Jaký to byl pro vás rok?

Náročný, ale možná jeden z nejzajímavějších, jaké jsem zažil. Žádná škola leadershipu by vás nenaučila to co poslední rok. Zaměstnáváme 20 až 30 lidí – práce na dálku a řízení organizace v krizové situaci jsou strašně vyčerpávající, ale člověka to také hodně posouvá. Moje připravenost na to, že přijde něco, co nikdo nečekal, je teď mnohem větší.

Zároveň kombinace toho, že v posledních dvou letech se mi narodily děti, ujal jsem se organizace a měl jsem sám zdravotní potíže, je extrém.

Právě k tomu extrému trochu mířím. Nadace Via na sebe upozornila v červnu, kdy se vám povedlo vybrat pro oběti tornáda na Hodonínsku rekordních 238 milionů korun. Jak vypadal moment, ve kterém myšlenka na sbírku vznikla?

Kolem 20. června jsme měli celonadační setkání – všem jsem řekl, že to byl hrozně náročný rok a je čas si odpočinout. Všichni jsme si poděkovali, že jsme to vydrželi, a o dva dny později jsem seděl na balkoně a psala mi kolegyně, že se stalo něco vážného.

Šel jsem se podívat na zprávy. Zjistili jsme, že v regionu, ve kterém se to stalo, máme partnerskou organizaci. To byl důvod, proč jsme začali uvažovat, jestli jim nepomůžeme. V tu chvíli jsme se tam ani nemohli dovolat. Řekli jsme si ale: „Dobrý, pojďme spustit sbírku a ve spolupráci s tou partnerskou organizací ji rozdělíme v daném místě.“ Cíl byl vybrat myslím milion korun.

Sbírku jste spustili velmi brzy po tornádu, na rozhodnutí jste tedy měli asi jen pár minut.

Spojili jsme se přes Slack (online komunikační nástroj, pozn. red.) a tam padlo intuitivní rozhodnutí. I když podobné sbírky běžně neděláme, přišlo nám důležité to udělat. Řekli jsme si, že to spustíme okamžitě. Kdo měl volné ruce a nohy, připojil se. Začali jsme už ten večer a pracovali jsme na tom celou noc.

Dalším impulzem byla i velká poptávka našich dárců. Začali nám psát ještě ten večer, jak by mohli pomoct. V tu chvíli žádná organizace ještě žádnou sbírku neměla, takže jsme je neměli kam odkázat. Tak padlo rozhodnutí, že to uděláme sami. Ráno, poté co jsme se vzbudili po krátkém spánku, tam už bylo deset milionů korun. V tu chvíli jsme věděli, že se musíme připravit na něco, co tu ještě nebylo.

Šli jste tedy spát s tím, že to bude malá, milionová sbírka?

To bylo ve chvíli, kdy jsme to spouštěli. Ale už po hodině bylo jasné, že to tak nebude. Nechtěli jsme sbírku dusit, naopak – psali jsme dalším a dalším lidem, zda by to mohli nasdílet, poslat dál, přispět. To jsme dělali až do dvou tří v noci. Ráno už zvonil jeden telefon za druhým a šlo to samospádem.

Jak to mezitím vypadalo ve vašem pracovním Slacku? Snažím se představit si situaci, kdy ve vaší sbírce přibývá půl milionu za několik minut. Létaly tam zprávy jako „ty jo, tohle je velký“ nebo něco podobného?

Myslím, že první hodiny byly