Nádherná poetika galaktického imperialismu

Teikskalánská říše vznikla dobyvačnými taženími, a i když v ní vládne už osm desetiletí mír, život na jejích hranicích znamená neustálý strach z anexe. Dobře to vědí i na Lselské stanici. Pidistát obývaný sotva pár desítkami tisíc duší a zabývající se těžbou z asteroidů, jehož největší pýchou jsou elitní piloti, obdrží jednoho dne zvláštní žádost: říše prosí o nového velvyslance, aniž by ovšem uvedla, co se stalo s tím starým, který své stanici (snad) věrně sloužil dvacet let. Na hlavní planetu impéria tak vyráží mladá dívka Mahit Dzmarová. Odmalička vzdělávaná v teikskalánské kultuře a především literatuře. Odmalička prahnoucí po cestě na Teikskalán. Od malička připravovaná, že jednoho dne přijme imago – nahranou paměť a osobnost – svého předchůdce.

Měla by být opatrná v tom, co si přeje. Teikskalán je totiž hnízdo intrik, tělo jejího předchůdce