Viditelné a hmatatelné německé dějiny

Na dějiny Německa lze nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu, přičemž u každého z nich lze nalézt řadu argumentů pro jeho použití i proti němu. Britský kunsthistorik Neil MacGregor (nar. 1946) se nad složitými cestami, jimiž se ubíraly německé dějiny, zamýšlí s pomocí konkrétních předmětů, které o těchto složitých cestách svědčí. Podobný přístup použil bývalý ředitel londýnské Národní galerie a Britského muzea již ve svých předchozích publikacích A History of the World in 100 Objects (Dějiny světa ve 100 předmětech) a Shakespeare’s Restless World. An Unexpected History in Twenty Objects (Shakespearův neklidný svět. Neočekávaná historie ve dvaceti předmětech), na českém trhu se však se svou knihou Německo. Vzpomínky jednoho národa, přeloženou Martinem Pokorným, představuje autor poprvé.

Celkem třicet kapitol autor neřadí chronologicky, podle data vzniku popisovaných předmětů, nýbrž je vždy po pěti skládá do tematických celků; někdy jsou asociace, podle nichž jsou kapitoly