Případů vážného syndromu po covidu je u dětí mnohem více než komplikací po očkování, varuje lékař

V prosinci se očkování proti covidu otevře i dětem od pěti do jedenácti let. Riziko těžkého postcovidového syndromu výrazně převyšuje pravděpodobnost závažných vedlejších účinků po očkování, říká v rozhovoru šéf Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol Jan Lebl.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Kolik dětí a s jakým průběhem bylo na pediatrické klinice hospitalizováno s komplikacemi po očkování.

Jak častý je u dětí syndrom zánětlivé multisystémové odpovědi PIMS-TS a komu hrozí.

Co šéf pediatrické kliniky v Motole říká na námitky některých lékařů vůči celoplošnému očkování.



Kolik je na vaší klinice nyní hospitalizováno dětí s covidem?

Ve FN Motol máme momentálně dvě děti s těžším průběhem covidu, další dvě mají pozitivní test, ale jsou hospitalizované z důvodu jiného onemocnění. Horší je situace v Brně, v tamní fakultní nemocnici je osm dětí na JIP. Do značné míry to odráží celkovou zátěž v moravských regionech, kde je významně vyšší počet nakažených.

Obáváte se, že do českých nemocnic by mohlo více dětí s těžkým průběhem dorazit se zpožděním, třeba kolem Vánoc?

To riziko tu je, ale já doufám, že vlna, která nyní probíhá v moravských regionech, k nám v takové síle nedorazí. Čísla do značné míry kopírují proočkovanost, kraje na Moravě mají obecně méně očkovaných. Díky tomu, že v Praze patříme k více proočkovaným regionům, by zátěž nemusela být tak velká.

U zdravého dítěte je tedy stále minimální nebezpečí, že po onemocnění covidem skončí v nemocnici?

S nárůstem počtu nakažených dětí v populaci samozřejmě rostou i počty dětí s vážným průběhem. Do nemocnic se ale stále dostává jen zlomek dětí z těch, které se koronavirem nakazily.

Setkáváte se tedy s případy dětí, které se po nákaze dostaly na nemocniční lůžko z plného zdraví?

Ano, setkáváme. Většinou to jsou zápaly plic, kdy pacienti potřebují léčbu kyslíkem. Tyto obtíže zpravidla po několika dnech odeznívají, děti nejsou ohroženy na životě a nehrozí jim riziko trvalých následků. Od začátku epidemie zemřelo v České republice na covid