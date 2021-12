Komunikovat a neobviňovat. Psychologové radí, jak hovořit s těmi, kdo se zdráhají dát očkovat. S několika jsme mluvili

Lidé odmítající očkování proti covidu nepředstavují jednolitou skupinu. Škála důvodů a strachů je barvitější, než se může ze zpráv o extrémních případech zdát. První zmapování teď provedli psychologové spolupracující s vědeckou skupinou BISOP. Časté argumenty rozdělili do sedmi skupin a navrhli, jak s jejich zastánci komunikovat. Přinášíme příběhy neočkovaných i pohled psychologa – spoluautora mapování.

Třicátnice Tereza hned na začátek podotýká, že se nepovažuje za antivaxera nebo nezodpovědného sobce – dodržuje opatření, pravidelně se spolu s celou rodinou nechává testovat a loni se s mužem a syny na dlouho přesunula na chalupu. Důvěřuje medicíně, pochází z lékařské a vědecké rodiny a nechává očkovat sebe i své děti.

Vakcínu proti covidu ale zatím nemá v plánu. Je totiž těhotná a její gynekolog jí očkování nedoporučil. „Odkázal se na to, že zatím nemůže znát dlouhodobé dopady vakcíny na dítě. Také se neví, kolik přeočkování bude ještě potřeba. Jde mi hlavně o to, abych neublížila dítěti,“ dává nahlédnout do svých úvah.

„Z nemoci mám rozhodně velký respekt, nemyslím si, že je to nějaká chřipečka. Stejně tak následky. Ale znejišťuje mě, že během těhotenství je doporučeno vyhýbat se bylinkám, kofeinu, na bolest v krku vám v lékárně s břichem neprodají ani Orofar, nenechají vás přeočkovat se na tetanus, ale teď byste měla jít během devíti měsíců těhotenství na tři vakcíny, které jsou tu rok,“ vysvětluje mladá žena své obavy.

Navíc má odmala neurologické a imunologické potíže. Vzpomíná, že když se v Česku začalo očkovat proti covidu, zrovna seděla u své alergoložky. „Každé dvě minuty jí drnčel telefon. Ona jen odpovídala, že nedokáže odpovědět, zda se má pacient nechat očkovat, protože SÚKL informace o složení vakcíny neposkytuje,“ říká. Naráží tím na další ze zdrojů své nedůvěry: zmatek v informacích i v covidových opatřeních.

SÚKL i Evropská léková agentutra EMA uvádějí složení vakcín v souladu se zákonem formou příbalového letáku, jehož plné znění je na webu (Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax, AstraZeneca/Vaxzevria, Janssen).

Od svých lékařů nicméně zatím nedostala ani žádné potvrzení o tom, že by vakcínu neměla dostat. „Bylo mi řečeno, že není žádoucí vydávat taková potvrzení. Přestože