Naše civilizace mohla vypadat úplně jinak

Ötzi žil před pěti tisíci lety a někdo ho zabil šípem v Alpách. Led uchoval jeho tělo, dokud před 30 lety neroztál a mumii nenašli amatérští horolezci. Zpráva o nálezu a zejména o násilné smrti muže posílila převládající doktrínu, kterou popsal Thomas Hobbes ve své knize Leviatan, že lovci a sběrači měli těžký život a že zejména muži hromadně umírali v neustálých bojích. Člověk se ze začarovaného kruhu násilí vymanil teprve tehdy, když začal pěstovat obilí a založil stát, který ho ochránil. Teprve tehdy vznikla moderní civilizace, které vděčíme za pokrok a bezpečí.

Této myšlence však odporuje řada nových objevů, například nález v Kalábrii. Před 10 000 lety tam lovci a sběrači obřadně pohřbili mladého muže (dostal jméno Romito), který trpěl těžkou nemocí a byl trpasličího vzrůstu. Kmen se o něj musel starat od narození až do jeho předčasné smrti. Namísto násilí jsme tak svědky altruismu a organizované péče.

Jak se tedy máme dívat na dějiny lidstva? Nepropadli jsme osudovému omylu, že žijeme v nejlepším z možných světů? Autoři knihy The Dawn of Everything: A New History of Humanity (Úsvit všeho: Nové dějiny lidstva) antropolog David Graeber a archeolog David Wengrow nás zcela určitě chtějí z tohoto omylu vyvést. Kniha vyšla začátkem listopadu, oba autoři na ní pracovali deset let a Graeber ji stihl dokončit jen několik týdnů před svou loňskou smrtí (bylo mu pouhých 59 let).

Graeber byl i svými názorovými odpůrci uznáván jako nesmírně inspirativní myslitel a jeden z mála géniů současnosti, který bořil myšlenkové stereotypy a dokázal vysvětlit principy anarchismu, k němuž se hlásil, jako nikdo jiný. Kniha Úsvit všeho má 700 stran a je fascinujícím průvodcem historií, o které jste dosud zřejmě nikdy neslyšeli.

V podstatě říká následující: