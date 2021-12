„Nejde o Vánoce bez rodiny. Jde o druhý rok bez rodiny.“ Reportáž z laboratoře, kde objevili první výskyt omikronu v ČR

Je deset hodin dopoledne a v laboratoři oddělení genetiky a molekulární diagnostiky Krajské nemocnice v Liberci se už tři a půl hodiny pracuje. Primářka Iva Dolinová nás provádí po laboratoři, hovor ale každou chvíli přerušují telefonáty či urgentní dotazy spolupracovníků. Je třeba objednávat materiál, řešit, kam instalovat v přeplněných místnostech nové přístroje, které by zvýšily kapacity, poděkovat za dovoz zeleniny od dárce, který chce vysíleným pracovníkům laboratoře aspoň touto formou pomoci.

Před pěti dny tu potvrdili první výskyt nové varianty koronaviru omikron v České republice. Právě teď připravují k sekvenaci druhý vzorek (o den později je potvrzen omikron i v tomto případě).

Procházíme postupně místnosti, kde se přijímají vzorky a následně se připravují izoláty k PCR testům, přesněji řečeno k PCR reakci – nesmírně složité cestě, v jejímž průběhu vzorky absolvují pobyt v útrobách několika přístrojů. Na všem se podílejí lidé, kteří musí pracovat nesmírně pečlivě a zároveň nesmírně rychle.

„Denně nám sem chodí 1700 vzorků na PCR testy, přitom maximální kapacita je patnáct set,“ popisuje smutně Dolinová a na otázku, jak to zvládají, jen krčí rameny.

„Pracujeme od půl sedmé ráno zhruba do jedenácti hodin večer a další den znovu. I v neděli, o svátcích. Zatím jsme uhájili volné soboty. A neřešíme tu jen PCR testy, byť to je nyní hlavní náplň. Musíme zpracovávat i další materiál pro nemocnici, onkologické pacienty, rutinu,“ vypočítává.

V laboratoři má třináct odborných zaměstnanců: pět vysokoškolsky vzdělaných odborníků a osm laborantek. Připomínáme jí, že kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mluví o zvýšení kapacit PCR jako o jednom z prvních kroků, který chce udělat. Dolinová se jen hořce usmívá.

„Skládat vzorky mohou i nekvalifikovaní lidé, ale to je vše. Pro laboratorní práci už musím mít lidi s kvalifikací. A ani to nestačí. Teď třeba máme výpomoc i z jiných laboratoří, ale není to ono, i když se velmi snaží a jsou ochotní. Lidé v molekulárně genetické laboratoři mají nějaké návyky a standardy, jsou vycvičení. Je to skvěle šlapající tým. Nebýt toho, už to tady dávno kolabuje. Jedeme od rána do noci, víkendy, moji lidé mnohdy nevědí, co jsou to rodiny, dovolená, co jsou to Vánoce. Přitom nevím, kde mám ty lidi na svátky či neděle brát, pořád se tu točí jen pár lidí, kteří by také chtěli žít nějaký svůj život… A přestože té práci obětují strašně moc, stejně je to málo. Je to tady teď stejné jako v nemocnicích,“ smutně vysvětluje primářka.

Prohlížíme si další místnosti, v nichž jsou přístroje hodnotící, zda je zkoumaný vzorek pozitivní, nebo negativní – tedy zda obsahuje virus SARS-CoV-2, nebo ne. U deseti procent pozitivních se provádí detekce konkrétních mutací metodou diskriminační PCR, která předběžně zjišťuje variantu viru.

PCR test (někdy se používá úplnější název RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí) detekuje přítomnost virové RNA bez ohledu na variantu. Diskriminační PCR kromě toho detekuje mutace na některých místech virové RNA, takže umí signalizovat možnou přítomnost specifické varianty viru. Jistotu, pokud jde o výskyt varianty, však může poskytnout jen sekvenace, což je proces, který přesně vypíše pořadí „písmen“ genetického kódu viru.

„Pozitivita vzorků je v posledních týdnech hodně vysoká, dvacet až třicet procent vzorků. Včera, v neděli jsme měli sedm set vzorků a sto z nich bylo pozitivních, to je výjimka. V pracovní dny máme přes tři sta pozitivních,“ počítá Dolinová.

Jdeme do malé místnosti bez okna, kde stojí velký, novotou zářící celogenomový sekvenátor. Právě ten definitivně potvrdil přítomnost varianty omikron u ženy, která se vrátila z Afriky. U přístroje pracuje klinický bioanalytik Martin Kracík. Stroj působí trochu jako z budoucnosti, sám hlásí na monitoru, co vše potřebuje a co do něj má člověk ještě vložit. Kracík má desku se šestnácti vzorky, které bude stroj v příštích dvaceti hodinách zpracovávat. V tu chvíli to ještě neví ani Kracík, ani my, ale zhruba dvacet hodin po naší návštěvě se potvrdí varianta omikron u podezřelého vzorku patřícího blízkému kontaktu zmíněné osoby s vůbec prvním omikronem v ČR.

„Poprvé nám trvalo potvrdit omikron necelé dva dny. To je nesmírně rychle, i když to tak třeba nevypadá. S jinými přístroji, kde se musí řada věcí připravit manuálně, to trvá tři až čtyři dny,“ popisuje Kracík. Sekvenátor si totiž řadu věcí připraví automaticky, což je v českých laboratořích neobvyklé. V Liberci ho mají teprve několik týdnů.

„Byl to teprve jeho čtvrtý cyklus, když jsme sekvenovali vzorek podezřelý na omikron. Nejprve nám to ukázala školitelka, pak jsme dělali zkušební cyklus, posléze jeden standardní a pak už byl omikron,“ říká Dolinová.

Ještě před definitivním potvrzením touto přístrojovou sekvenací se ale neobvyklé postavení mutací ukázalo i při diskriminační PCR metodě prvního podezřelého vzorku. Tu vyhodnocoval Tomáš Zajíc.

„Končil jsem tehdy ve tři hodiny ráno, bylo to hlavně strašně moc práce. Naštěstí jsme pak už to potvrzení výsledku během víkendu dělali částečně vzdáleně přes počítač,“ vzpomíná lékař, člen laboratorního týmu.

Ukazuje nám při tom takzvané cyclery, přístroje, které vyhodnotí pozitivitu testu. Pokud je spuštěná i diskriminační metoda, zjistí také případnou přítomnost mutací na některých pozicích.

„To trvá zhruba hodinu a čtyřicet minut. Mutace (resp. jejich složitě vypadající záznam na monitoru, pozn. red.) hodnotíme ‚ručně‘, jen na část máme software, který navíc Tomáš upravil,“ popisuje nesmírně složitou práci Dolinová.

„Teď je důležité sledovat ty konkrétní bodové mutace a co je pro ně typické. Na jejich základě sice neřekneme s jistotou, že je to omikron, k tomu je potřeba sekvenace, můžeme ale mít poměrně významné podezření,“ doplňuje Zajíc. A opět se vrací k destičkám se vzorky.

Je to nekonečné a situace se pořád zhoršuje

Přesouváme se do kanceláře o patro výš, přichází i zástupkyně primářky Kateřina Štillerová. Obě ženy mluví především o neuvěřitelném nasazení lidí v laboratoři. Už rok a tři čtvrtě tady všichni pracují na hranici svých možností a zatím nevidí světlo na konci tunelu.

„Teď po těch skoro dvou letech je to už hodně na hraně. Doufali jsme, že si třeba trochu odfrkneme v létě, ale do toho přišly preventivní testy, které lidé potřebovali kvůli dovoleným, takže jsme dál jeli tisíc pět set vzorků denně. A to jsme sami měli polovinu lidí na dovolené, aby si alespoň trochu odpočinuli. Loni jsme dokonce pracovali na směny, měli jsme čtyřiadvacetihodinový provoz. To znamená pro každého minimálně dvanáct hodin vždy tady, pak den volno. A představte si to, když máte děti. Jeden den je nevidíte a druhý den, kdy si máte aspoň trochu odpočinout, máte doma nejen ty dvě svoje, ale ještě dvě další, jejichž maminka je v práci ten den. Kromě dvou mužů jsme tady samé ženy. A dvě třetiny lidí tu mají rodiny,“ smutně vypráví Štillerová.

„Tohle už není na hraně, to je za hranou,“ skáče jí do řeči primářka. „Rodina to samozřejmě vidí, ta trpí nejvíc. Kdyby rodiny nefungovaly… A obávám se, že rodiny už jsou také na hraně. I u nás. Když je třeba vzít si paragraf, bere si ho manžel,“ dodává.

„Když jsou děti v karanténě, jsou doma samy, mají osm a jedenáct let. Mám je na telefonu, naštěstí bydlím kousek. Je to strašně náročné. Moje děti říkají, že nesnáší covid, protože jim ukradl maminku,“ říká zástupkyně primářky a do očí se jí derou slzy.

„Tímto způsobem to zvládáme opravdu jen díky lidem, které tady mám. Já bych za ně skutečně položila život, jsou všichni do jednoho úžasní. Bez nich by to nešlo, bez jediného z nich,“ doplňuje viditelně dojatá i sama primářka.

Kromě vyhodnocování testů musí laboratoř mnohdy řešit i nespokojené telefonáty lidí, občasné výpadky materiálu a snažit se vše dělat co nejrychleji.

„Se zkracující se platností testů roste nervozita lidí, napíná se kapacita odběrových míst a my jsme na hranici i s materiálem, máme problém s dodávkami. Máme to objednané, ale všude se teď hodně vyšetřuje a někdy třeba chemikálie prostě nejsou…,“ vypočítává Štillerová. Říká, že kromě toho přímo do laboratoře volají lidé, kteří mají třeba pochybnosti o výsledku, nepřijde jim e-mail, mají problém s nefunkčním číslem.

„Jednou mi volali i ve dvě ráno. Bohužel i to musíme vyřizovat,“ potvrzuje primářka.

Na začátku pandemie byla kapacita laboratoře zhruba tři sta testů denně.

„Loni jsme byli ještě hodně ‚manuální‘, tudíž jsme v mnohém byli flexibilnější. Když nám došel jeden kit, vzali jsme jiný, ale zas je pravda, že jsme se hroutili u kapacity tří set vzorků denně. Tehdy nás bylo dohromady osm, střídali jsme se a měli jsme po několik měsíců dvanáctihodinové směny,“ vrací se do minulosti Dolinová.

„Pak jsme si vybojovali volno aspoň na Štědrý den a Nový rok,“ vzpomíná i Štillerová.

„Dnes ráno jsem přemýšlela nad tím obratem ‚druhé Vánoce zdravotníků bez rodiny‘. Ale to nejsou druhé Vánoce bez rodiny. Je to druhý rok bez rodiny. Je to už strašně dlouhé,“ povzdechne si primářka a její zástupkyně ji jen tiše doplní: „Je to nekonečné a situace se pořád zhoršuje.“

Zásadním problémem pro chod laboratoře je vždy nějaká delší nemoc kteréhokoli člena týmu.

„Když si někdo třeba vymkne koleno, jsme doslova namydlení. Pokud má někdo covid, je to ta lepší varianta, je totiž za čtrnáct dnů zpátky. Je očkovaný, bude mít lehký průběh a za dva týdny je už zase na značkách. To si říkáme, že vydržíme,“ popisuje Štillerová.

Podle ní sice jsou na laboratoř určité tlaky na další zvýšení kapacit, zatím to ale nejde.

„Na diskriminaci máme 72 hodin, na vyhodnocení pozitivity 48 hodin, ale posíláme to víceméně ještě ten den, za méně než 24 hodin. Vede to i ke spoustě komických situací, kdy mi třeba volají lidé z letiště, že akutně potřebují výsledek. Nedávno mi volali lidé ve dvě hodiny odpoledne v neděli z letiště, že byli ráno na testech a jdou na odbavení. Ti měli neuvěřitelné štěstí a hodně riskovali, ale ten výsledek jsem jim byla schopná poslat. Pak mi ještě jednou volali a děkovali,“ vzpomíná na hezké chování klientů primářka.

V laboratoři vyhodnocují vzorky z Liberce, Jablonce, Frýdlantu, Turnova a od mobilních týmů, někdy také pomáhají laboratořím v Jilemnici a České Lípě. Konkrétně v České Lípě je jen pět zaměstnanců, tam je situace ještě horší, zároveň ale nemají tolik vzorků a nesekvenují.

„Chodí nám ještě hromadné odběry, třeba kontakty ze škol, ale všechno to nezvládáme. Máme stanovenou kapacitu na den, a když se přes ni přehoupneme, jde to jinam, koriguje to krizový štáb. Jsou tady i jiná odběrová místa a ta to také někam vozí, do jiných laboratoří. Myslím ale, že teď už není laboratoř, která by nejela na hraně,“ říká zástupkyně primářky.

Zaučené odborníky si koupit nemůžeme

Laboratoř se i přes obrovské vytížení snaží podle primářky stále navyšovat kapacity vyhodnocených vzorků.

„Teď vymýšlíme, jak bychom byli schopni zvládnout 2300 vzorků denně. Mohli bychom mít systém, který umožňuje náběr do malinkých zkumavek. Tím zrychlíme práci o dvě hodiny a zároveň ubereme práci laborantkám. Do toho potřebuji další cyclery, ty už ale nemám kam dát, je to nikdy nekončící kolotoč. Nejen že musíte ty vzorky zpracovat a také dělat rutinu pro nemocnici, do toho vám volají z ARO, že potřebují něco akutně, pak z dětského oddělení, to nepočká a do toho přijdete do práce a první zpráva je, že došly chemikálie, takže voláte do jiné laboratoře… Večer sednu po práci do auta a jedu pro dva balíky desek, abych druhý den měla v čem pipetovat. Do toho dnes zjistíte, že máte dítě v karanténě, takže prosíte manžela, aby si vzal neschopenku, protože já si ji vzít nemohu,“ vypočítává smutně primářka. Přístroje i materiál nakonec nějak sežene, nejhorší je to ale s lidmi,“ vypočítává Dolinová.

„Zaučené, chytré vysokoškoláky si koupit nemůžeme. Když si máme vyškolit člověka se zdravotnickým vzděláním sami, trvá to šest týdnů. To si teď v našem provozu nemůžeme dovolit,“ doplňuje ji zástupkyně.

Pracovníci laboratoře si navíc mnohdy musí řadu nástrojů upravovat, aby byly výsledky co nejlepší a nejrychlejší.

„Ti kluci dole, Martin (Kracík) s Tomem (Zajícem) jsou naprostí mágové, kteří dokážou cokoliv. Máme díky nim zautomatizovaný přenos vzorků, přístroje jsou upravené, aby se vzorky v žádném případě nekontaminovaly, jsou v nich dokonce přidané pohyby pipetou navíc. Tomáš má změřené všechny zkumavky na desetiny milimetrů, má speciální programy na diskriminace i knihovny vzorků…,“ popisuje Dolinová, jak moc se spoléhá na své odborníky, kteří mnohdy pracují dlouho do noci.

Vracíme se ještě k tématu varianty omikron.

„Je to vlastně náhoda, že se objevila právě tady. Je to především díky vynikající spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí,“ popisuje primářka.

„Přišlo hlášení z KHS, že mají podezřelý návrat z oblasti, ještě předtím tam byl tip obvodního lékaře, který nahlásil, že má paní s pozitivním antigenem po návratu z Afriky. A ráno v rádiu slyšel o omikronu. Tam perfektně zafungovaly všechny složky systému tak, jak měly. Paní byla slušná a vše řešila a oznamovala, její praktik rovněž a bleskově zareagovala i KHS. Okamžitě vyjel výtěrový tým, okamžitě byla spuštěná PCR i diskriminace,“ vzpomíná její zástupkyně.

Dozvěděli jsme se to v poledne (v pátek, pozn. red.) a následující den v šest hodin večer jsme měli výsledek. Už v pátek večer tam bylo podezření na základě diskriminačního PCR, kombinace bodových mutací ukazovala na to, že by to mohl být omikron. Proto se ihned dělala i sekvenace,“ rekonstruují společně Dolinová a Štillerová.

V této vlně je agresivita obrovská

Z laboratoře se přesouváme na odběrové místo a jdeme tak vlastně trochu proti standardní cestě vzorků. Ve dvou místnostech, které vznikly z bývalých garáží infekčního oddělení, už nás čeká vrchní sestra Věra Morávková se svou zástupkyní. I ony řeší variantu omikron. Manžel paní, která byla první známou pacientkou v ČR, byl v Africe s ní a rovněž se nakazil. Právě jeho vzorek v té chvíli sekvenoval přístroj v laboratoři, diskriminační PCR metoda ale na omikron už poukázala a muž právě na infekčním oddělení dostával monoklonální protilátky. Na rozdíl od své ženy, která měla mírný průběh, měl totiž příznaky, a navíc chronické onemocnění. Oba ale byli v přísné izolaci, a další přenos tak prý údajně nehrozí.

Věra Morávková popisuje nejen trnitou cestu ke stávajícímu odběrovému místu, ale i agresivitu lidí, jíž lidé odebírající vzorky musí nyní čelit.

„V této vlně je agresivita obrovská. Lidé vědí, že mají mít připravené doklady, přesto je nemají, začnou je hledat, nenacházejí a hned přijdou s tím, vezměte nás i bez nich… A odtud už je jen krok k agresivitě, vulgární výrazy tady nejsou žádnou výjimkou, nadávají nám do sviní a to je ještě ten mírnější výraz, padají daleko horší slova. A studentky, které jsou tady s námi už od března 2020 a ze začátku byly plné nadšení a elánu, už toho mají nad hlavu, jak se to na ně sype,“ popisuje Morávková.

Původně se odběry dělaly v provizorním stanu, posléze pak v buňce. Loni na podzim vznikla přestavba, v rámci které mají pracovníci odběrového místa dvě místnosti a toaletu. V jedné místnosti sedí dvě brigádnice u okénka; jedna u počítače, kde zaznamenává administrativu a vyhledává žádanky, druhá tiskne popisné štítky. Ve vedlejší místnosti jsou okénka dvě, u každého sedí jedna brigádnice ve speciálním oděvu a odebírá výtěrem z nosohltanu vzorky. Brigádnice nebo brigádníci musejí mít bez výjimky zdravotnické vzdělání, tedy vystudovaných několik ročníků zdravotnických oborů.

„To bohužel nemůže dělat každý, chodí sem i děti, a kdo dělá odběr, musí přesně vědět, jak tu tyčinku může zastrčit,“ vysvětluje Morávková s tím, že na doplnění kapacit nemohou nabrat lidi z ulice.

Specifikem místní laboratoře je muž, který převáží vzorky do laboratoře k primářce Dolinové. Je to sice jen o několik ulic vedle, nemocnice mu ale nově pořídila elektrickou koloběžku, na které vzorky vozí.

„Jinak chodil třicetkrát tam a zpět. Tohle je rychlejší a pohodlnější. Jen teď, když je mráz a sníh, musí zase po svých,“ popisuje vrchní sestra.

V současnosti je odběrové místo otevřené od sedmi hodin ráno do tří hodin odpoledne. Na každých pět minut nabízí rezervační systém pět míst, vychází to tedy na jednoho člověka za minutu. Jenomže pokud se něco zasekne či zpomalí, což může snadno způsobit třeba jen hledání dokladů, nastane problém a lidé začnou být nervózní. A mnohdy i agresivní.

„Když je toho hodně, jako třeba teď, musíme holt zareagovat a přidat čas, pracujeme i v neděli, jen v sobotu máme volno. Nikdo se nás ale neptá, tady nikdo neremcá a pracuje. Už tak jedeme od loňského března,“ říká Morávková.

Infekční oddělení přitom řeší i řadu jiných věcí než jen odběry vzorků na PCR testy. Kromě už zmíněné aplikace monoklonálních protilátek je tu především covidové oddělení. A samozřejmě v případě jiných infekčních nemocí se tady musí řešit i ony.

„Teď nám pomohlo kožní oddělení. My tu máme izolaci pro lidi, kteří dostávají monoklonální protilátky, nemohou ale mezi ostatní. Nemáme tolik lůžek, abychom mohli mít třeba pět lidí najednou na kapačkách, proto nám jich na kožním několik půjčili,“ ukazuje na protější budovu vrchní sestra.

Vůbec jsme si neodpočinuli a už nemůžeme

Vzápětí si na malou chvilku odsune respirátor a ukazuje nám opar.

„Je to poprvé, co se mi něco takového děje, máme teď úplně šílené stresy. Je strašně smutné, jak se nyní lidé chovají. Už jsem dokonce zvažovala, že toho nechám, ale samozřejmě to neudělám. Je to ale úplná marnost. Věčně tu teď posloucháme nadávky. Třeba i na to, že máme půlhodinovou pauzu na oběd,“ stěžuje si Morávková.

„Hlavně to nedávejte na žádné sociální sítě, lidé pak ještě budou říkat, že jsme ufňukané ovce“ strachuje se její kolegyně a vzápětí popisuje, že jen včera jí brigádnice z odběrového místa třikrát volaly s tím, že tam jsou agresivní lidé.

„Mnohdy přijedou až po zavírací době, začnou hned křičet. Do toho řeším stížnosti na ředitelství. Když někdo přijde a nemá kartičku pojišťovny, je to jejich chyba, my je nemůžeme vzít, ale oni nemeškají a napíšou stížnost a já to pak musím všechno řešit,“ vypočítává smutně vrchní sestra.

V Libereckém kraji je jen jedno infekční oddělení, a spádovou oblastí je proto celý kraj.

„Když všichni ostatní odpočívali alespoň trochu přes léto, my jsme stále odebírali lidi z celého kraje. Vůbec jsme si neodpočinuli a už nemůžeme,“ smutně popisuje vrchní sestra, která ve zdravotnictví pracuje od roku 1986.

„Lidé se tváří, jako by nepochopili, že my jen děláme svoji práci. Jejich argumentem je, vy mě sem naženete, ale my se jim snažíme říct, my jsme vás sem nenahnali, nekřičte na nás, my jen děláme svou práci,“ doplňuje ji kolegyně a vypočítává další detaily: „Nejhorší je, že když začne někdo v té frontě nadávat třeba s tím, že nemá kartičku, a my ho pošleme domů, ihned se to nabaluje a přidá se někdo další. Často se to také děje po zavírací době, kdy řvou i na uklízečku, ať ještě zapne počítače.“

Denně naberou pracovníci infekčního oddělení zhruba šest set až sedm set vzorků. Rezervační systém přitom nabízí v současnosti tři sta míst na den, a to jak pro preventivní testy a osoby indikované hygienou či praktikem, tak i pro samoplátce.

„Někdy se ta místa i průběžně uvolňují, je třeba ten systém sledovat. Ale průměrně tady teď lidé čekají na slot tak tři čtyři dny. Jenomže to čekání je dráždí ještě víc,“ vysvětluje vrchní sestra.

Výsledky z odběrového místa lidé mají – díky rychlé práci laboratoře – často ještě v ten samý den. Zároveň musí mobilní odběrový tým nabírat vzorky v některých školách a školkách, které indikuje hygiena, a teď dokonce i v jedné restauraci.

Při odběru nás chytají za ruce, někdy do nich i bouchají

Nezastaví se ani sekretářka, která zadává do systému různé žádanky a další administrativu a zároveň tvoří plány, kudy bude nejefektivněji jezdit odběrový tým. Do toho má před sebou dva telefony, které neustále vyzvání. Jeden z hygienické stanice, druhý od zákazníků. Ten většinou s dotazy, na které jsou odpovědi na webu odběrového místa. Podle vrchní sestry je teď ze sekretářky spíš dispečerka.

„Na směně je vždy pět lidí, celkem máme devatenáct studentů zdravotnických oborů, kteří se střídají na odběrech. Někteří už tedy mezitím dostudovali. Všichni jsou neuvěřitelně rychlí – po té době, co to dělají. Pak je tu ještě náš pán na koloběžce a pět sester,“ vypočítává kapacity odběrového místa Morávková.

Ptáme se i obou dívek, které sedí u administrativního okénka. Opravdu se nezastaví, venku je fronta, a dívky tedy jen stručně popisují, jak se agresivita lidí skutečně výrazně zhoršila.

„Při odběru jim vádí, že to je z nosohltanu, tak nás chytají za ruce, bouchají do rukou a slovně nás napadají. I tady u toho okénka, třeba když nemají žádanku a my se jim snažíme říct, že je nevezmeme. Zhoršilo se to hodně, předtím byli slušnější i mezi sebou. Teď když jde na odběr starý člověk, často ho vůbec nepustí dopředu,“ popisuje dívka, která mezitím tiskne popisné štítky.

„Přišel sem pán, že s sebou má manželku v osmém měsíci, zda mohou jít dopředu. Řekla jsem, že s tím nemám problém, pokud nemají ostatní. Oni ale měli, nikdo je nepustil dopředu. Tak pán s paní odešli do jiného odběrového místa. Připadala jsem si strašně, že jsem je nevzala, ale měla jsem strach. Ti lidé by nás sežrali,“ doplňuje druhá dívka, která se hned zase otáčí k lidem za okýnkem.

„A přesně takhle se k nám teď chovají,“ uzavírá stručně vrchní sestra.

