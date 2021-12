Na letišti manželé podle svých slov nasedli do karanténního taxi za dodržení všech patřičných protiepidemických opatření. Jenže pak vyšlo najevo, že lhali. Výsledkem je ohnisko omikronové nákazy v kostele v Inčchonu a internetová šikana provinilců. Mezitím se Jihokorejci tvrdě probouzejí ze snu o normálním životě s covidem.

Covidu v Jižní Koreji skokově přibylo. Manželům, kteří do země dovezli omikron, nadávají do „biochemických teroristů“

Na začátku byla jedna vcelku obyčejná cesta jednoho vcelku obyčejného jihokorejského páru středního věku do ciziny. Manželé, oba čtyřicátníci, se v listopadu ze svého domova v inčchonské čtvrti Mičchuhol vydali do Nigérie.

O tom, proč tam odcestovali, se v novinách nepíše; není však vyloučeno, že to souviselo s vírou nebo misijní činností. Muž je totiž pastorem v jednom z mičchuholských kostelů, který vede zvláštní pastorační program pro přistěhovalce zpoza hranic. Ve skoro třímilionovém Inčchonu loni žilo na sedmdesát tisíc cizinců.

Město je navíc hlavní bránou do Jižní Koreje, protože na jeho území leží obří mezinárodní letiště, které skrze oblast tzv. Velkého Soulu propojuje cesty do celé země. Velký Soul je vžitý název pro hlavní město a přilehlé území (včetně Inčchonu) o rozloze skoro 1600 km2, kde žije přes 26 milionů lidí – víc než polovina všech obyvatel Jižní Koreje. Je to po Tokiu druhá největší metropolitní oblast ve východní Asii a jedna z největších na světě.

Velký Soul ještě sehraje důležitou roli, proto ta podrobná zmínka. Ale na pastora a jeho manželku jsme při tom nezapomněli: domů navrátivší se dvojice dosedla na ranvej Mezinárodního letiště Inčchon ve středu 24. listopadu.

Tentýž den Světová zdravotnická organizace dostala od JAR první informaci, že