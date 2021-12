2005–2021. Kancléřka Merkelová skončila. Shrnujeme, jaká byla, co dokázala, co se v její éře stalo a co přijde teď

Vzpomínky českých předsedů vlád: Během jejích 16 let v úřadě se vystřídalo sedm českých premiérů. Jak odcházející kancléřku vidí ve vztahu k České republice i jejímu místu v dějinách? Jak se dostala k moci, co s námi lídryni našeho nejvýznamnějšího souseda spojuje i co máme očekávat, že přijde po ní, popisuje z Berlína zpravodaj Deníku N Pavel Polák.

Angela Merkelová a její současníci: Za 16 let se okolo Angely Merkelové vystřídaly ve funkcích desítky státníků, jen někoho však pohostila kančí pečení. Popisujeme, s kým sledovala fotbal, komu udílela lekce z mezinárodního práva, komu zatrhla mítink před Braniborskou bránou a co znamená pojem Merkozy.

Jak se změní Evropská unie? Angela Merkelová po šestnácti letech opouští nejen kancléřské křeslo, ale také post v současnosti nejdéle sloužícího unijního lídra. Jaké stopy za sebou v EU zanechala? Média ji svého času překřtila na královnu EU, teď ale píšou i o zašlé kráse její koruny.

Analýza Pavla Poláka: Po 16 letech s Angelou Merkelovou v čele spolkové republiky je zřejmé, že ji Němci už nyní postrádají.

16 let Merkelové: je to opravdu tak dlouhá doba? Jak vlastně vypadal svět v roce jejího nástupu, 2005? O dost jinak. Neměli jsme Facebook ani YouTube! Vládli Bush i Kaddáfí; a kde byli Klaus a Babiš, když do německého kancléřství poprvé nastupovala Angela Merkelová? Připomeňte si s námi rok 2005.

Komentář Jany Ciglerové: Poselství nejmocnější ženy světa může spočívat hlavně v tom, že na svém ženství netrvala.

Komu se Merkelová vyrovná? Se kterými nejvýznamnějšími světovými státníky několika dekád, o nichž se píše v učebnicích, je srovnáváno 16 let vlády Angely Merkelové? A co s nimi má končící kancléřka společného? Připravili jsme historický přehled vlivných světových politiků z demokratických režimů po druhé světové válce.

Komentář Hanse-Jörga Schmidta: Tři němečtí kancléři zanechali v německých dějinách i na mezinárodní politické scéně hlubokou a nesmazatelnou stopu. Jak se ta Merkelové liší od Adenauerovy a Kohlovy, rozebírá německý novinář Hans-Jörg Schmidt.

Prezident Macron by rád převzal vůdčí pozici v EU ještě před francouzskými prezidentskými volbami v příštím roce. Může mu to ale překazit jeho útočný přístup vůči USA i styl jednání s evropskými zeměmi.

Podcast Studio N: Angele Merkelové prorokovali její kritici rychlý konec. Jenže po prvním volebním období následovalo druhé, pak třetí a nakonec čtvrté. Příběh nejmocnější ženy světa popisuje v podcastu zahraniční zpravodaj Deníku N v Berlíně Pavel Polák.

