Jak si zařídit „dospělácké“ finance? Mějte plán a dobré vztahy s rodinou, radí mladým odborníci

Hypotéky, investice, spoření na důchod? Není snadné vyznat se v tom, jak by měl mladý člověk naložit se svými osobními financemi. Čtyř zkušených odborníků a odbornic na finance a finanční vzdělávání jsme se proto ptali na to, co dělat s penězi navíc, jak na vlastní bydlení, kdo potřebuje životní pojistku, jak šetřit na důchod i jaké finanční chyby dělají mladí nejčastěji.