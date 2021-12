Je Benedetta skutečně tak skandální, jak by chtěla být?

„Tělo je tvůj nejhorší nepřítel, je lepší necítit se v něm moc dobře,“ je vysvětleno čerstvé a ještě nezletilé novicce Benedettě, proč má v klášteře, kde se ocitá poté, co byla rodinou už od narození zaslíbena Bohu, spát v hrubé svědivé noční košili. V souladu s duchem 17. století i přísnou náboženskou morálkou kláštera tedy Benedetta spolu s ostatními jeptiškami potřeby svého těla potlačí – když se poté v dospělosti začnou hlásit o slovo, má to na její život devastující vliv.

V poslední době se do kin se svými novými filmy vrátilo hned několik režisérů osmdesátníků. Zatímco návrat pětaosmdesátiletého Woodyho Allena s Festivalem pana Rifkina byl poněkud rozpačitý, čtyřiaosmdesátiletý Ridley Scott bodoval s Posledním soubojem i Klanem Gucci a nyní přichází do kin s Benedettou i třiaosmdesátiletý klasik Paul Verhoeven.

Se Scottovým klanem Gucci, který do kin vstoupil minulý týden, spojuje Benedettu krom reálného pozadí příběhu i to, že jde především o příběh silné ženy, která leckdy neváhá jít velmi tvrdě a nevybíravě za svým – jen ve jménu lásky a své touhy po moci. V Benedettě to je láska k Bohu a až fyzická touha po