Dlouho tu nebyla lepší příležitost říct si o více peněz. Řada firem už s tím počítá, tvrdí experti

Zdražující zboží i služby znamenají pro české zaměstnance stále citelnější zásah do peněženky. Kromě energií stojí více i potraviny, bydlení nebo doprava. Meziroční inflace se v říjnu přiblížila šesti procentům, ekonomové přitom očekávají, že ceny porostou dál. Zeptali jsme se proto pěti odborníků, zda by si právě teď měli zaměstnanci říct v práci o více peněz. Nastala na to vhodná doba, nebo je lepší ještě chvíli počkat? A kolik chtít případně přidat? Stejně tak experti popisují, jak se v současné době staví ke zvyšování mezd firmy a v jakých odvětvích je teď vyšší šance, že si lidé přilepší natolik, aby si zachovali svou dosavadní životní úroveň.