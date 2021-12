Původci nemocí i evoluční hybatelé

Dvojice německých biologů se období koronavirové pandemie rozhodla využít k napsání knihy, která by mladším čtenářům přiblížila, co viry a jiní mikroskopičtí tvorové vůbec jsou, jak vyvolávají onemocnění, co nás o infekčních chorobách učí historie nebo jak funguje imunitní systém. Jejich úmysl dopadl nadmíru dobře.

Za uplynulý rok a půl se toho lidé o virech, hygienických zásadách, antivirotikách či očkování dozvěděli „díky“ pandemii pravděpodobně mnohem víc, než si kdy přáli. Přesto šlo jen o letmé nahlédnutí do fascinujícího světa mikroskopických organismů, které jsou doslova všude, a život, tak jak jej známe, by bez nich v podstatě ani nebyl možný. Kolik toho vlastně o virech víme? Jsou vůbec živé? Jak se množí? A jak se liší od bakterií? Jsou mikrobi jen původci otravných nemocí, nebo umí být i prospěšní? Proč na viry neplatí antibiotika? Jak funguje očkování? A co vlastně podniká imunitní systém, když v těle narazí na nezvaného návštěvníka? Ačkoli jde o otázky leckdy životně důležité, odpovědi, jež na ně většina z nás má, by se v lepším případě daly označit za mlhavé. Toho si byla vědoma i dvojice německých biologů Karsten Brensing a Katrin Linkeová. Po vypuknutí současné pandemie se rozhodli