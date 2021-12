Putování krajinou vzpomínek

Když se dva lidé narodí blízkým kamarádkám v tentýž den a od prvních okamžiků sdílejí stejný pokoj, pojí je víc než dětské přátelství. Vzniká mezi nimi pouto, které dává sílu překonat lhostejnost a alkoholismus v rodině i beznaděj a bolesti dospívání v chátrajícím Městě. Co se ale stane, když se jejich cesty rozdělí?

Debutová próza Elišky Beranové zaujme už na prvních stránkách dynamickým líčením prostředí, v němž se odehrává. Skrze kouřem naplněnou nádražku, praskliny ve zdech a dlažbě postupně pronikáme do příběhu dvou mladých lidí – chlapce a dívky, jejichž osudy se propojily už během prvních pár hodin po narození a od té doby se neustále proplétaly. Autorka nevypráví o dětském přátelství, ale o hlubokém poutu, které mezi oběma hrdiny vzniklo navzdory jejich charakterům, protikladným doslova jako oheň a voda.

V okamžiku, kdy do vyprávění vstupujeme, je však už jejich pouto přetržené, nejen rozdílnými profesními volbami, ale především příliš brzkým odchodem jednoho z nich. Sledujeme tak mladou ženu vracející se do rodného Města, ze kterého se snažila ze všech sil utéct, jak putuje místy plnými vzpomínek, aby se definitivně rozloučila. Při pohledu na názvy kapitol (Nádraží, Nemocnice, Samoobsluha, Les) může kniha na první pohled působit jako beletrizovaný průvodce po místních „zajímavostech“, přestože šedé a zanedbané budovy rozpadajícího se maloměsta nesou jasné stopy toho, že se tu v posledních několika desítkách let