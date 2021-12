Notes: Kdo dal Lukašenkovu spojenci schengenské vízum? Hádejte, můžete jednou. A také covidová opona a šedé vlasy

Jak jsme už informovali v několika článcích, česká policie zadržela a vyhostila předsedu běloruského fotbalového svazu Vladimira Bazanova. Ten přicestoval do Česka na zápas ženských fotbalových týmů obou zemí. Jenže je na sankčních seznamech coby blízký spolupracovník diktátora Lukašenka. Lukáš Prchal se proto pídil, která země mu i přes to vydala schengenské vízum. A úspěšně to zjistil. Asi nepřekvapí, že to bylo Maďarsko, jehož premiér má pro východní autokraty i jejich metody mimořádnou slabost.

Pokud jste proti covidu-19 zvolili jednodávkovou vakcínu Janssen, budete moci jít na posilující dávku už po dvou měsících od první. Detaily najdete v článku Ivy Bezděkové.

Biolog Adam Obr přitahuje na sociálních sítích čím dál větší pozornost svými fundovanými, ale srozumitelně a vtipně napsanými komentáři o koronaviru, jeho vlastnostech, protilátkách, vakcínách a nesmyslech, které o tom všem kolují. Lenka Vrtišková Nejezchlebová ho vyzpovídala v dlouhém rozhovoru.

Emmanel Macron zná jméno své další vyzývatelky v blížících se francouzských prezidentských volbách. Republikáni nominovali poprvé v historii ženu. Zkušená politička Valérie Pécressová ovšem musí nejprve v prvním kole porazit dva krajně pravicové soupeře. Jaká je její šance, popisuje František Kalenda.

Budoucí ministr vnitra Vít Rakušan mluví o svých plánech i o kauze svého stranického kolegy Michalika v rozhovoru s Lukášem Prchalem a Vendulou Evjákovou. Vysvětluje mimo jiné, proč vládní adepti přistoupili na nepříliš důstojné seance před prezidentskou covidovou vitrínou v Lánech.

Proč zvládá západní Evropa pandemii lépe než postkomunistické země, i když se třeba Česko ústy svého premiéra zpočátku chvástalo, že je „best in covid“? Proč úspěšné a neúspěšné země v potírání koronaviru tak přesně opět rozděluje někdejší železná opona? Odpověď hledal Petr Koubský.

Nekrolog za zesnulým cestovatelem Miroslavem Zikmundem napsal Miroslav Náplava. Rovněž cestovatel, který se se Zikmundem poslední čtvrtstoletí jeho života přátelil, spolupracoval a – samozřejmě cestoval.

Jedno z překvapení voleb nabídl Královéhradecký kraj a tamní výsledek koalice Spolu. Nejúspěšnějším kandidátem se díky preferenčním hlasům stala tamní čtyřka – mladý ředitel místního gymnázia a člen TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Lukáš Marek se pídil po příčinách jeho úspěchu a zajímal se i o to, co chce v politice prosazovat.

Pokud jste se o víkendu nedostali k textu Hany Mazancové a Evy Mošpanové o šedých vlasech, přečtěte si ho teď. Stojí za to. Mnoho žen se mimo jiné i kvůli pandemii začalo vzpírat ideálu věčného mládí, společenským očekáváním a rituálu barvení šedivějících vlasů. Jak některé z nich v textu přiznávají – i je samotné překvapilo, jak pozitivní změna v přístupu k sobě samým to byla.

Zatímco Česko na střídání u vládního kormidla netrpělivě čeká, Rakousko má během dvou měsíců už třetího kancléře. Jak píšou světové agentury, mimo jiné Reuters, řízení vlády se ujal dosavadní ministr vnitra Karl Nehammer. Jako hlavní úkol si vytyčil uklidnit nezvykle rozbouřenou hladinu jindy poklidné rakouské politiky.

Průměrný Čech každý rok vyhodí zhruba 56 kilogramů potravin. Česko jimi ovšem plýtvá výrazně méně než jiné země, průměr EU je až trojnásobný, píše server Echo24.

Server Seznam Zprávy upozorňuje, že „vyšetřování“ Čapího hnízda nám bude zpestřovat i rok 2022. Poslanci dokonce letos už ani neprojednají žádost o nové vydání Andreje Babiše, kterou jim tento týden dopraví státní zastupitelství. K čemu potřebují studovat 34 000 stran spisu, když jde o notoricky známou kauzu, není jasné.

