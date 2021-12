Byli přítomni rozhodnutí o rozpadu SSSR: pro jednoho byl osobní tragédií, druhý sám „zmáčkl spoušť“

Prezident SSSR Michail Gorbačov, vůdce velmoci, která právě vypouštěla duši, o cestě vrcholných sovětských politiků do Bělověžského pralesa věděl. Jeho nepozvali. Nevadilo mu to. Když mu ministr obrany SSSR Jegenij Ivanovič Šapošnikov novinu znepokojeným hlasem sděloval, mávl rukou: „Vím, co tam jedou dělat. Znám přece Borise.“

Borisem, kterého dobře znal, nebo si to alespoň myslel, byl Boris Nikolajevič Jelcin. Prezident Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR), tehdy ještě nedílné součásti sovětského impéria. Takže vlastně Gorbačovův podřízený. O jeho náklonosti k alkoholu věděl nejen sovětský vůdce.

A vlastně se Gorbačov tehdy výjimečně strefil.

Sovětská rezidence ve Viskulích byla vybudována v 50. letech minulého století speciálně pro generálního tajemníka SSSR Nikitu Chruščova. Vášnivého lovce. V následujících letech tam partajní bossové jezdili opíjet se, odpočívat a střílet zvěř.

Bylo to tak i tentokrát.

Jelcin v tomto vládním sídle v Bělověžském pralese, kde stříleli vysokou už členové carské rodiny, skutečně místní nápoj Puščanskij, lidově Puščanka, mocně ochutnával.

Nebyl sám, kdo si během tvorby dějin dopřával i něco rozkoše. Ukrajinský lídr Leonid Kravčuk vyrazil se svým premiérem Vitoldem Fokinem na lov vysoké do lesa.

Večer se měli na narychlo svolané schůzce zapáchající konspirací i proto, že se konala v hlubokých lesích, podle oficiálního sdělení bavit o dodávkách ropy a plynu na Ukrajinu a do Běloruska. Všichni ale věděli, že hlavním tématem je další existence Sovětského svazu a nalezení nové formy spolužití.

Nikdo ovšem nepředpokládal, že nejdůležitějším a osudovým výsledkem schůzky bude