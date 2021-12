Znovuobjevovaná tajemství lidského dechu

Kniha má dvě roviny: autor až reportážním způsobem líčí, které dechové techniky, často dosti náročné, sám vyzkoušel a co s ním dělaly. Na té druhé obecněji přibližuje jejich původ‚ stejně jako historii zkoumání lidského dechu, jak se vůbec dýchání u našich předků vyvinulo a proč dnes mají mnozí lidé žijící na Západě s dýcháním potíže. A také jak naše dýchací soustava vůbec vypadá: kdybychom pospojovali do řady všechny trubice, z nichž se skládají dýchací cesty jednoho člověka, sahaly by údajně z New Yorku až do Key Westu na Floridě, což je zhruba dva a půl tisíce kilometrů. (Dodejme komentář profesora Jaroslava Petra, že podobná čísla jsou sice efektní, ale ruku do ohně by za ně nedal.)

Nestorem popsané spektrum průkopníků výzkumu dýchání je přitom široké a zdaleka nešlo jen o lékaře: nechybí mezi nimi francouzský kadeřník Maurice Daubard, anarchistická operní pěvkyně Alexandra David‑Néelová, ukrajinský kardiolog Konstantin Butejko nebo propagátor otužování ledovou vodou Wim Hof. Zmíněni jsou také dva Češi: běžec Emil Zátopek a psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof, dnes ovšem již naturalizovaný Američan.

Kořeny výzkumu a vědomé práce s dechem ovšem autor hledá mnohem hlouběji. Nemůže přitom nezmínit