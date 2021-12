Střelec z Michiganu se na útok těšil. Policie teď hlídá jeho rodiče, aby ve vazbě nespáchali sebevraždu

Od chvíle, kdy je před druhou hodinou ráno v sobotu zatkla michiganská policie, se manželé Crumbleyovi viděli jen jednou. Na obrazovce aplikace Zoom, když jim soudkyně sdělovala obžalobu. To už ale každý seděl sám ve své vazební cele a tak to už zůstane až do dne, kdy začne soud.

Jejich syn Ethan Crumbley sedí jen o pár metrů dál ve stejné budově vazební věznice v Detroitu, ale ani neví, že jeho rodiče jsou tak blízko. A že kvůli jeho střelbě ve škole byli zatčeni a obviněni i oni.

„Neřekli jsme mu to, protože je v izolaci, ani mu neumožňujeme komunikaci s rodiči. Nebyl informován, že jsou pohřešováni, obviněni a zadrženi, ani nemá