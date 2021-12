Budoucí ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro Deník N nastiňuje, jaké změny čekají resort po jeho nástupu do funkce. „Určitě budeme dělat řadu nepopulárních rozhodnutí, musíme ale jednoznačně zjednodušit komunikaci,“ říká o řízení koronavirové krize. Prioritně chce řešit boj s dezinformacemi, které se podle něj současná vláda nesnažila vyvracet. Vysvětluje také, proč nová koalice přistoupila na pohovory kandidátů na ministry s prezidentem Zemanem a zda a za jakých okolností by on sám kandidoval na Hrad.

Pohovory byly Zemanovou podmínkou, chceme vládu co nejrychleji. Policisté by měli být očkovaní, říká Rakušan

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Zda by měli být všichni policisté očkovaní.

Jestli chce vyměnit vedení policie nebo rozvědky.

Co bude dělat s dezinformacemi a jak bude nová vláda mluvit o nových opatřeních.

Jaký má přístup k migraci a zda by Česko mělo přijmout třeba desítky sirotků nebo poskytovat azyl Bělorusům.

Proč jste jako budoucí vláda přistoupili na prezidentovo rozhodnutí, že si bude jednotlivé kandidáty na ministry po dobu dvou týdnů zvát?

Prezident se chce s kandidáty na ministry seznámit, to nepovažuji za problém. Neberu to tak, že jdu na nějakou zkoušku, není to moje další maturita. Panu prezidentovi představím naši vizi a není to o žádném handlování a o tom, co se objeví v programovém prohlášení. Pana prezidenta jsem navíc viděl naposledy v roce 2013 při jeho návštěvě Kolína, kde jsem starostoval. Je to samozřejmě vizuálně vděčné, protože prezident je v izolaci, a určitě se to v budoucnu objeví v hodinách dějepisu.

Končící vláda už nemá sílu rozhodovat, některé věci dělá ze setrvačnosti, máme tady přeplňující se nemocnice, kolabující lékaře, inflaci, energetickou krizi. Všechno tohle je potřeba rychle řešit. Teď se dva týdny prezident po dvou nebo po jednom schází s kandidáty na ministry. Netrvá to příliš dlouho?

Samozřejmě a říkám to narovinu. Moje optimistická představa, kdy bude vláda v úřadu, byla jiná. Myslel jsem, že bychom už od prosince mohli vládnout. Ale existovaly scénáře, že by byl pověřen sestavením vlády dvakrát Andrej Babiš a potáhne se to do ledna února. Babiš řekl, že nechce být jmenován premiérem, a já nyní nemám pocit, že by se to nějak brzdilo.

Já se ale ptám na ty dva týdny pohovorů.

Pohovory byly podmínkou pana prezidenta. Děláme vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji. Přizpůsobili jsme se tomu modelu, který chtěl prezident, aby mohla vláda v polovině prosince vzniknout.

Co by se stalo, kdybyste podmínku s pohovory nedodrželi?

Byl to dohodnutý formát. Za normálních okolností