Ausgerechnet Německo: Merkelová přiměla armádní kapelu zahrát východoněmeckou punkovou legendu

Německý součet Pavla Poláka: Asi málokdo v Česku zná jméno Niny Hagenové. Možná se mýlím, ale na základě rychlého průzkumu mezi mými známými v Česku se mi zdá, že tato zpěvačka a herečka z NDR není v české kotlině všeobecně známou. Tento týden a možná i toto vydání #ausgerechnet to může trochu změnit. Na dlažbě před německým ministerstvem obrany zahrála armádní kapela její asi nejznámější hit. Na přání kancléřky.

Rád jezdím k Baltu a ze všech německých ostrovů mi k srdci nejvíce přirostla malinkatá ostrovní nudle Hiddensee, která je hned nalevo od Rujány. Nejezdí tam auta, je tam krásně a… Tohle vyprávění si nechám na jindy. Každopádně právě o tomto ostrově nazpívala v roce 1974 Nina Hagenová, rodačka z východního Berlína, svůj největší hit, nebo – jak nejen Němci říkají – „šlágr“. Zpívá v něm o společné dovolené na Hiddensee s jistým Míšou (Micha). Ten ale bohužel zapomněl vzít s sebou do fotoaparátu barevný film, tudíž se Nina musí dívat na černobílé snímky, což se jí nelíbí. „Teď nám nikdo neuvěří, jak krásné to tady bylo,“ zní v šlágru.

Ponechme stranou, že v roce 1974, kdy píseň vznikla, nebyla na Hiddensee krásná dovolenková idyla a po pláži chodila pohraniční stráž, protože přes moře je vidět dánský ostrov Møn, kam se několik odvážlivců pokusilo utéct. Ale to by bylo na jiné vyprávění.

Angele Merkelové, jejíž kancléřství příští týden definitivně skončí volbou a jmenováním Olafa Scholze, se tento týden dostalo nevyšší armádní pocty, jaké může civilista dostat: Velkého čepobití.

Je to Velké čepobití!

Na tomto místě musím poděkovat čtenářům, kteří mi nedávno vyčinili za to, že jsem nedokázal německý výraz Großer Zapfenstreich správně přeložit do češtiny. Můj pokus „Úder na zátku sudu“ byl vedle, a jsem proto rád, že si to mohu nyní, o pár týdnů později, dát znovu a správně.