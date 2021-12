Rakušan nevylučuje kandidaturu na Hrad. „Musím mít jistotu, že tím neuškodím,“ říká

Předseda STAN a budoucí ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí, že vládní pětikoalice v současné chvíli neřeší blížící se prezidentské volby. On sám nevylučuje, že by se o post hlavy státu ucházel. Podle nedávného průzkumu agentury Median by Rakušan v prezidentských volbách mohl dostat skoro devět procent hlasů.