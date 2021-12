Notes: Může se stát Rakušan českým prezidentem? A ukrývá se v QR kódu ďábel?

Závěr týdne by se skoro dal označit za klidný. Tedy pokud nejste zdravotník nebo Vít Rakušan nebo řidič ruského autobusu nebo populistický politik. Co mají ti všichni na práci? To v Notesu vysvětluje Eva Mošpanová (kromě zdravotníků, tam je vytíženost zřejmá).

Začneme z domova, od Hradu. Do řad lidí, kteří nepotvrzují ani nevylučují svou kandidaturu na Hrad, se přidal předseda STAN Vít Rakušan. Řekl to v rozhovoru s Lukášem Prchalem a Vendulou Evjakovou, s plným vědomím toho, že tohle jinak velice neurčité prohlášení vyvolá pozornost. „Já to vyloučit nemohu. To je zase věta, která rozbouří hladiny. Ale pro mě to má několik vnitřních limitů,“ sdělil Rakušan. Zároveň ale dodal, že jeho případná kandidatura je hodně nejistá a nezávisí jen na něm. „Když uvidím silné kandidáty, kteří případně porazí Andreje Babiše, tlačit se do toho nebudu,“ řekl.

Do prezidentských voleb zbývá něco přes rok, a zatímco oficiálních kandidátů je v tuhle chvílí pomálu, na lavici těch, kteří nic nevylučují, začíná být docela plno.

Česká vakcinologická společnost dnes kvitovala záměr končící vlády povinně očkovat některé profese, odmítla ale povinnou vakcinaci pro lidi nad šedesát let. V rozhovoru s Markétou Boubínovou to vysvětluje šéf společnosti Roman Chlíbek tím, že si nedovede představit, jak by měl stát seniory za nedodržení povinnosti trestat. Přesto je podle něj očkování pořád klíčové.

Tím se plynule dostáváme k tradičnímu tématu těchto dnů: pandemii. Jeli jste poslední dobou hromadnou dopravou a dumali, proč člověk naproti vám nemá nasazený respirátor či jak ho na povinnost jemně upozornit? Zjišťovat to přímo do vozů a vagonů jela Vendula Evjaková. Mimochodem, pokud jste v Praze měli pocit, že se zaměstnancům dopravního podniku řešit tuhle situaci moc nechce, byl oprávněný. Samotný dopravní podnik jim to totiž kvůli jejich bezpečnosti ani nedoporučuje.

Ono upozorňovat lidi na protipandemická opatření není vůbec snadné ani příjemné. Své o tom vědí v Rusku, kde si tamní zaměstnanci dopravního podniku za žádost o QR kód vysloužili pepřový sprej i zlomený nos. Kódy složenými z drobných černých obrazců se totiž v zemi dokazuje, zda je člověk očkovaný, v karanténě, nebo covid překonal. Podle odborníků je více než polovina obyvatel Ruska opravdu nemá ráda a jejich námitky sahají od obav před satanským symbolem až k obavám z omezování svobody. „Je s podivem, že takový odpor nevyvolaly jiné zákony z posledních let, které zásadně omezily například právo shromažďovat se a protestovat,“ podotýká jemně v textu o ruském strachu z QR kódů Petra Procházková.

Zdá se vám, že je situace nejen v hromadné dopravě, ale celkově ve společnosti jaksi napjatější? Nejste sami. Ve velice zajímavém textu na to upozorňují i Financial Times, dle kterých se únavy a zlosti z pandemie a opatření proti ní chytají populisté napříč Evropou. „Přinejmenším v některých zemích vytváří pandemie nový politický prostor pro pravicové i levicové politiky, kteří se v posledním desetiletí snažili naladit na vlnu protisystémových nálad. Populistické strany napříč kontinentem přehodnocují své strategie a stále častěji se vyznačují skepsí vůči vakcínám a libertariánstvím zaměřeným proti lockdownům,“ píše se v textu, který autorka Notesu velice doporučuje.

Mezi tím vším dále pokračují schůzky prezidenta Zemana s kandidáty na ministry v netradičním karanténním aranžmá. Podle rozhovoru, který dal v průběhu týdne hradní protokolář Vladimír Kruliš Blesku, je v prezidentském boxu teplota dobrá a zdá se, že na vizuální stránku věci si už také všichni zvykli. Do konce prezidentských setkání zbývá ještě týden.

A pokud máte pandemie i politiky už opravdu dost, doporučuji ještě dva texty: rozhovor Michala Tomeše s podnikatelem Petrem Kováčikem o tom, jak umírá startup, který se nepovede, proč dnes už není snadné najít nápad na nový a jak se vyrovnat s neúspěchem. Druhý tip je na text o šedivých vlasech a o tom, proč může prosté rozhodnutí nebarvit si vlasy změnit život a pohled na sebe sama.

Závěrem ještě pár tipů na víkend

Pokud nevíte, na co se dívat, doporučuji krátký film Robin Robin o zvídavé července. S nádherným vizuálem, milým příběhem a hlasem Gillian Andersonové potěší malé i velké.

Pokud nevíce, co poslouchat, doporučuji novou epizodu Studia N, ve které Filip Titlbach zpovídá Věru Jourovou. Mluví spolu o Orbánovi, kampani Andreje Babiše i tom, zda chce paní Jourová také kandidovat na českou prezidentku.

Pokud nevíte, co o víkendu vařit nebo péct, odpověď je vzhledem k datu v kalendáři jasná: perníčky. Recept na jedny má magazín Apetit, a i kdyby se nepovedly (nebo náhodou zmizely, protože cukroví bývá prchavé), do Vánoc je ještě pořád času dost.

Hezký advent všem.