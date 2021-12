Válek slibuje výrazné navýšení kapacit PCR testů. Konkrétní recept však neprozradil

Válek v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že ve chvíli, kdy se stane ministrem, udělá tři kroky. Standardizuje postup léčby při využití monoklonálních protilátek, které musí pacient dostat co nejdříve po stanovení diagnózy. Dočasně omezí plánovanou a neakutní péči a zajistí rovnoměrné zatížení nemocnic – pacienti budou rozdělováni už při příjmu.

„Současně udělám třetí věc. Na základě doporučení odborné skupiny, její laboratorní části, udělám administrativní změny, které povedou k výraznému navýšení kapacity PCR testů,“ řekl budoucí šéf klíčového resortu. Nijak ale nespecifikoval ony „administrativní změny“.

Už dříve přitom kritizoval ministerstvo zdravotnictví, že pro zvýšení kapacit PCR testování nic nedělá. Podle svého vyjádření na Twitteru už nějaký postup navrhoval.

„Šlo by udělat tyto kroky, aby se dostupnost zlepšila,“ napsal Válek. Neupřesnil však, co má na mysli.

Máte pravdu. Ale MZ: “PCR není problém” říká nám. Vašáková a hlavní hygienická. Já nato: “no ale šlo by udělat tyto kroky, aby se dostupnost zlepšila”. “Ne, to je zbytečné”, odpovídá MZ. Tak co ještě mužů udělat? Poraďte….

— Vlastimil Válek (@vlvalek) November 19, 2021