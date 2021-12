Vysoká pokuta může být pro seniory likvidační, vysvětluje Chlíbek nesouhlas s jejich povinným očkováním

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před několika hodinami řekl, že když jste o povinném očkování pro lidi 60+ jednali na Radě vlády pro zdravotní rizika, s tímto návrhem přišel Marián Hajdúch a vy jste na to nereagoval. Doslova řekl: „Pan profesor Chlíbek tam byl, nic neříkal, tak jestli potom prozřel…“ Tím měl na mysli odmítavé stanovisko České vakcinologické společnosti.

Já to upřesním. My jsme tam diskutovali profesní indikace (povinné očkování u některých profesí, pozn. red.), na tento názor (povinné očkování 60+, pozn. red.) jsme nebyli tázáni, tam to bylo dáno jako hotová věc. Ale chápu, že je potřeba vždy na někoho ukázat. My si však za svým názorem stojíme.

To je věc odborné společnosti, která řekne svoje stanovisko. Pak je to na politicích, zda to využijí, či nikoliv. Hranici 60+ jsme my nikdy nenavrhovali. Když jsem pátral, kdo ji navrhl, nikdo