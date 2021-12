Notes: Těšíte se na Vánoce? Lékaři ne. Buďme k nim alespoň slušní, jinak nás nebudou léčit

Vyhrožování frustrovaným lékařům, první pomoc s psychohygienou, co nového v akvárku, německé přitvrzení i polské zpátečnictví: o tom všem je komentovaný přehled čtvrtečních událostí. Adventní kalendář s datem druhého prosince otevřel Tomáš Linhart.

Čtvrtá (nebo pátá, chcete-li) vlna pandemie může vyvolávat pocit, že chodíme v kruzích a něco podobného jsme už zažili. V létě pohoda a nízký počet případů, který se začne zvyšovat se začátkem školního roku. Odborníci varují, že by se mělo něco preventivně dělat, ale vláda nereaguje, protože volby.

První opatření přicházejí zhruba měsíc po nich, kdy už exponenciála narostla tak, že ji nelze snadno stlačit. Počet nakažených přibývá tak rychle, že nový den přináší nový dosavadní nejvyšší počet případů. Nemocnice omezují péči, lidem se odkládají už několikrát odkládané operace. Hygieny nestíhají trasovat. Mluví se o uzavření škol. Navíc se koncem roku objevuje nová varianta viru a vypadá to na velmi tuhou zimu. Jsme v roce 2020, nebo 2021?

Pro lékaře je však současná vlna pandemie odlišná, a to nejen kvůli existenci účinných vakcín. Zatímco loni na jaře, když jsme seděli doma a šili roušky, byli lékaři hrdinové, jimž se kupovaly svačiny a tleskalo se jim, nyní se jim vyhrožuje. Prezidenta lékařské komory odpůrci očkování proti covidu-19 pronásledují a vyhrožují i jeho rodině, jak popsala Jana Ustohalová.

Lékaři se stávají terčem nenávisti kvůli očkování. A vědí, že tomu všemu se dalo předejít. Bude se někdo divit tomu, až začnou zdravotnictví houfně opouštět? Středočeští záchranáři už si veřejně na Twitteru stěžují na vytíženost a únavu.

Prokop Vodrážka se vydal do teplické nemocnice, kde mluvil s lékaři i pacienty. Ředitel nemocnice Tomáš Hrubý mu řekl: „Kde jsou práva očkovaných? Ti udělali všechno, co měli. Mají společenskou odpovědnost a ti neočkovaní a nezodpovědní ovlivňují jejich práva.“

Na lékařích je znát frustrace a rozčiluje je, když musí léčit pacienty, kteří by v nemocnici s vysokou pravděpodobností být nemuseli. Slovy staniční sestry Lenky Srbové: „Já nechci advent, nechci Vánoce, nechci dárky. Nic. Chci, aby konečně bylo jaro a my to měli za sebou.“

Z čeho jsou lékaři a zdravotní sestry na covidových jednotkách frustrovaní, to popisují ve dvojrozhovoru s Renatou Kalenskou také lékař Hynek Bartoš a zdravotní sestra z covidového příjmu Simona Polonyová z nemocnice v Ústí nad Labem.

Jak s takovou porcí naštvanosti a deziluze naložit? Poradit by mohl terapeut Honza Vojtko: „Vylejte přeplněný kyblík frustrací a buďte na sebe laskaví.“ Pokud vám na hlavu padá práce, domácnost nebo třeba celý svět, nezoufejte. Děláte všechno „správně“, a stejně je vám nanic? Přečtěte si, co pro sebe uprostřed pandemie můžete udělat hned teď.

Novinky v českém rybníčku

Platnost očkovacích certifikátů proti covidu-19 se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. K prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. Pokud si ji nenechají dát, certifikát jim po devíti měsících přestane platit.

Ministerstvo zahraničí si předvolá běloruského velvyslance. Činí tak v reakci na předvolání českého diplomata v Minsku kvůli vypovězení šéfa běloruského fotbalu Vladimira Bazanova z Česka. Reportéři Deníku N Lukáš Prchal a David Janeczek tento týden upozornili, že nežádoucí muž bude z České republiky po neoprávněném příjezdu vyhoštěn.

Adventní kalendář Miloše Zemana ve čtvrtek pokračoval dalším otevřeným okénkem. Prezident přes skleněné terárium hovořil s kandidátem na post ministra školství Petrem Gazdíkem a možnou budoucí ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou. Zbývá jen podotknout, že celý „seriál“ schůzek přes sklo je zbytečným divadlem, které jen oddaluje formální jmenování nové vlády.

Dosluhující premiér Andrej Babiš přišel letos na jaře s myšlenkou vybudovat specializované onkologické centrum v pražské vinohradské nemocnici. Plánovaná stavba se ale pravděpodobně neuskuteční. Nastupující ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce prosadit to, s čím nemocnice počítala původně, tedy vybudování velkého traumacentra, píše server Seznam Zprávy.

Advokátka Lucie Hrdá Deníku N řekla, že se jí přihlásilo již více než 45 žen, které tvrdí, že je obtěžoval psychiatr Jan Cimický. Všechny se rozhodly se svými výpověďmi svěřit policii, která podle Hrdé eviduje i další případy. Jak se bránit a proč instituce ani po letech situaci neřeší, popisují v textu z minulého týdne Dominika Píhová a Bára Janáková.

Jak by měl stát a jeho zaměstnanci lépe čelit dezinformacím? Jakub Zelenka rozebírá akční plán proti hybridním hrozbám, který schválila Bezpečnostní rada státu na konci října. Akční plán si lze představit jako takový jízdní řád, který popisuje, co musí konkrétní instituce do konce roku 2023 udělat, aby byla Česká republika odolnější proti fake news. K tématu si můžete poslechnout také dnešní epizodu Studia N s Filipem Titlbachem a Jakubem Zelenkou.

Mnohé státní i krajské nemocnice kvůli covidu-19 úplně zastavily plánované operace a ošetřují jen pacienty v život ohrožujícím stavu. Iva Bezděková informuje, že nemocnice nechávají desítky svých lékařů z ARO a JIP oddělení pracovat zároveň na soukromých klinikách, které v zákrocích pokračují.

Začátek prosince přinesl několik neveselých zpráv: včera zemřel bývalý disident a politický vězeň Petr Uhl. Spolupracovník Deníku N Michael Romancov poznamenal, že o nekrologu se nedá říct, že je krásný, ale v případě pocty Petru Uhlovi (Sbohem, rytíři Petře…) od přítele a kolegy z disentu Jana Urbana je však dle něj možné udělat výjimku.

Druhý prosincový den přinesl další smutnou novinu: Ve věku 102 let zemřel legendární cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.

Co se děje ve světě?

Německo přitvrzuje pandemická opatření. U západních sousedů nebudou neočkovaní lidé smět vstoupit do volnočasových zařízení a obchodů s výjimkou potravin a platnost očkování se stejně jako v Česku zkrátí na devět měsíců. Angela Merkelová s povinným očkováním souhlasí, konečné slovo ale bude mít Spolkový sněm.

A pokud se chystáte v nejbližší době za přáteli nebo rodinou, dejte si pozor při cestě do Německa. Pokud se tamních setkání účastní lidé bez očkování proti covidu-19, mohou být mezi přítomnými pouze členové jedné domácnosti a nejvýše dva lidé zvenčí. V Německu se přísná opatření, na rozdíl od České republiky, patrně vymáhat budou.

Polsko jedná o dalším zpřísnění potratů. Ženám by hrozila desetiletí za mřížemi a neplatily by už žádné výjimky. Polský parlament zároveň debatuje o vytvoření Institutu pro rodinu a demografii, který by kontroloval rozvody manželství. Vrátí se i jezuité, Index librorum prohibitorum, páter Koniáš a jeho Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající? Úplný zákaz potratů parlament nakonec zamítl.

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz odchází z politiky, chce se věnovat rodině. Kvůli úplatkářské aféře na rodinu patrně dosud neměl tolik času. V čele vládních lidovců by ho měl nahradit ministr vnitra Karl Nehammer.

A z Rakouska ještě jednou: Lékařka dostala pokutu za to, že pacientovi amputovala nesprávnou nohu. Soud v Linci ji uznal vinnou z hrubé nedbalosti, zaplatit má 2700 eur (přes 68 000 korun). Tady je asi frustrace v lékařském prostředí namístě. Z toho plyne ponaučení: Buďte na lékaře naštvaní, když vám omylem něco uříznou, ne když vám zachraňují život.

Cestující, kteří přiletí do Portugalska bez negativního testu na covid-19, dostanou na letišti od úřadů pokutu až 800 eur. Pokutu dostanou i aerolinky, a to 20 až 40 tisíc eur za neotestovaného pasažéra. Dovedete si představit, kolik pokut by se na Ruzyni už muselo vybrat, kdyby něco podobného platilo v Česku?

Žen v čele států bude zase o jednu více. Tedy možná stejně, jelikož v době oficiální inaugurace honduraské prezidentky Xiomary Castrové už Angela Merkelová nejspíše nepovede Německo. Nic nenasvědčuje tomu, že by Castrová mohla odstupující německou kancléřku připomínat, přesto je dobré si její jméno zapamatovat. Chcete o Hondurasu vědět více, než že má modrobílou vlajku a mluví se tam španělsky? Přečtěte si text o pozadí posledních prezidentských voleb, který vysvětluje, proč se Xiomary Castrové obávají až na Tchaj-wanu.

Číslo dne: 3500

Twitter zablokoval bezmála tolik účtů, které údajně sloužily vládní propagandě v šesti zemích včetně Číny a Ruska. Většina účtů podporovala čínský pohled na utlačování menšiny Ujgurů. Někdy je lepší na ty sociální sítě vůbec nekoukat, a to i z pohledu českého Twitteru.

Osobnost(i) dne: Array Collective

Skupina 11 umělců ze Severního Irska získala letošní Turnerovu cenu, nejvýznamnější britské ocenění ve výtvarném umění. Skupina se věnuje sociálně citlivým otázkám, jako jsou právo na potrat nebo práva minorit. Události v Polsku nebo na Twitteru jim nabízejí další inspiraci.

Výrok dne: „Nemůžeme se donekonečna spoléhat na velká očkovací centra“

… řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když oznámil otevření nového velkokapacitního očkovacího centra v pražském obchodním domě Kotva. Otevírá se také další v nákupním centru na Černém Mostě, kde už nově funguje i P + R parkoviště – asi aby obyvatelé Libereckého kraje mohli předvánoční nákupy spojit i s vakcínou.

Když se jako motivace v létě neosvědčily conversky, snad vyšší proočkovanosti pomůže očkovací místo vedle zkušební kabinky. A nyní ironie stranou, zvyšovat kapacitu očkování je v současné situaci logický a správný krok.

