„Shoda na prioritách“ jako rituál, který vždy dobře dopadne. A dost toho zakryje

Zvyk, že se prezident s budoucími ministry předem zdvořilostně setká, není apriorně špatný.

Ano, na provedení lze najít nedostatky. Interpretaci Ivana Bartoše, že „prošel“ (prezident o tom jednak nerozhoduje, zadruhé jako starý fanoušek teletextu, který nemá ani telefon, těžko může z digitalizace „zkoušet“ zkušeného IT specialistu s doktorátem z informačních studií). To, že Hrad v době krize schůzky řeší v poklidném tempu. Neochotu jednat přes mnohem praktičtější videokonferenci.

Ale přesto – kdyby prezident lidi jmenoval, aniž by s nimi předem prohodil pár slov, šlo by to také napadnout. Ten zvyk není nelegitimní. Jen s jedním detailem: jsou-li to pouhá zdvořilostní setkání, je dobré je tak chápat a nepředstavovat si pod tím nic víc.

Dobře to ukazuje výstup ze setkání prezidenta s