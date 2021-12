„Já mám protilátky!“ Biolog vysvětluje, co to znamená a jestli se na ně můžeme spolehnout

„Panuje předpoklad, že mít protilátky je skvělé. Ano, je to dobré. Nebo spíš – není to špatné. Ale mít ‚nějaké‘ protilátky ještě neznamená být chráněný,“ varuje buněčný biolog Adam Obr. „Imunita vzniklá po infekci se jeví jako kvalitní, alespoň po nějaký čas, ale nemá to vyznít jako apel: Běžte se nakazit, kašlete na vakcínu.“