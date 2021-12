Neformálním poradcem pravděpodobného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by měl být jeden z někdejších šéfů resortu Leoš Heger (TOP 09). V rozhovoru pro Deník N naznačuje, jaké kroky by Válkovi poradil, až pomine pandemie covidu-19.

Seškrtání lůžek v nemocnicích, příplatky za lepší materiály. Poradce řekl, do čeho by se měl budoucí ministr pustit

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaké kroky by měl podle Leoše Hegera nový ministr udělat.

Co radí provést se zdravotnictvím v Královéhradeckém kraji.

Proč je podle něj potřeba omezit počet akutních lůžek v nemocnicích.

Na jaké výkony by si lidé mohli začít připlácet z komerčního připojištění.

Vlastimil Válek vás oslovil, zda byste mu nešel dělat poradce. Oba jste z TOP 09, oba lékaři v oboru radiodiagnostiky, znáte se už dlouhá léta. Jak bude vaše spolupráce fungovat?

Pan profesor Válek mě před časem oslovil, jestli bych nemohl přijít na ministerstvo a radit mu. Odpověděl jsem mu, že bych určitě nechtěl být oficiálním poradcem s nutností být v Praze na ministerstvu. Ale dohodli jsme se, že mi může kdykoliv zavolat a že mu budu k dispozici. A pokud budu umět, tak poradím.

V jaké oblasti pan Válek chce, abyste mu radil?

Po celou dobu trvání epidemie jsem se covidem-19 odborně nezabýval, jen jsem sledoval dění jako nestranný pozorovatel. Proto jsem panu profesorovi Válkovi řekl, že v tomto ohledu bych působil spíše amatérsky.

Takže budete dávat rady spíše v otázkách, kterým jste se věnoval dříve, když jste byl sám ministrem zdravotnictví?

Ano, já jsem nedávno dokončil návrh nové koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji na dalších pět let. Tuto mou koncepci kraj přijal letos na jaře. Já jsem měl možnost se v uplynulých letech více ponořit do chronických problémů v systému, tak možná s tímto bych byl schopen něco radit. Ale když je nyní epidemie, tak nemá nikdo náladu na to, věnovat se nějakým reformám zdravotnictví nebo restrukturalizaci.

Co jste v nové koncepci kraji poradil?

Ukázalo se, že hlavní problém na Královéhradecku (ale ono se to týká vlastně celé republiky) je relativně velký počet