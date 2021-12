Je to psychická rána, ale nechtěl jsem vyhořet. Konec firmy byla lekce za dvacet milionů, říká podnikatel Kováčik

V rozhovoru se dočtete

Jak se vypořádat s tím, když podnikání zkrachuje.

Jak se proměnilo startupové prostředí v Česku za posledních deset let.

V čem se odráží nízké sebevědomí českých podnikatelů.

Proč chybí dobré nápady.

Portál Skrz vznikl asi před jedenácti lety, jak se za tu dobu změnila touha Čechů po slevách?

Skrz vznikl jako agregátor slevových serverů. My jsme si ale uvědomovali, že trh je oproti celé e-commerce co do velikosti limitovaný. Snažili jsme se vymyslet, co budeme dál dělat. Nejdříve jsme se proto snažili posunout směrem k e-shopům, abychom pro ně byli obdobou akčního letáku, případně k cestovním kancelářím, kterým jsme promovali jejich first nebo last minute nabídky.

Slevy mají někdy