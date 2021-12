Vylejte přeplněný kyblík frustrací a buďte na sebe laskaví

Padá vám domácnost a práce na hlavu? Nebo možná celý svět? Děláte všechno „správně“, a stejně je vám na nic? Terapeut Honza Vojtko doporučuje, co pro sebe uprostřed pandemie můžete udělat hned teď.

„Já nevím, co s tím…“ svěřila se mi jedna klientka na terapiích. Zkuste si u té věty představit do sebe schoulenou ženu středního věku, která je očkovaná, dělá vše, jak má, nosí respirátor, dobrovolně ukazuje certifikát u vstupu do restaurace, nehádá se s lidmi na sociálních sítích, těší se na Vánoce, stará se o svého syna, pracuje…

Jen není možné, aby nesledovala dění okolo sebe. Už si ani nepouští televizi. Jen jednou denně zprávy na ČT, ale ani ty jí nedělají dobře. Je to staronová klientka. Před rokem ke mně začala chodit s úzkostmi, které se dostavily po smrti jednoho z rodičů. Na covid. To byla první vlna. Úzkosti a smutek po ztrátě zvládla, ale teď je mně chodí znovu.

Nezvládá, co se děje okolo. I když se snaží být mimo dění, přesto ví o tom, že