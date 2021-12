Notes: Funkcionář, který nemá v Česku co pohledávat, a 500 eur za očkování

Česká policie nařídila opustit zemi šéfovi Běloruské fotbalové asociace a Lukašenkovu spojenci Vladimiru Bazanovovi, který tu doprovázel ženský národní tým. Policie i jemu i jeho manželce zrušila víza do schengenského prostoru, která jim vydal jiný stát. „Když jsme toho pána poslali do pryč, je jasné, že tady nemá co pohledávat. Neměl by tu být navíc i proto, že je na sankčním seznamu našich spojenců,“ reagoval ministr zahraničí Kulhánek.

Za jeho vyhoštěním stojí i Běloruský fond sportovní solidarity, který sdružuje sportovce odmítající reprezentovat režim Alexandra Lukašenka. „Sám (Bazanov) se přímo účastnil represí namířených proti fotbalistům i dalším funkcionářům. To on vytváří seznamy lidí, kteří jsou pak vyhazováni z práce. Kromě toho je namočen do řady korupčních skandálů,“ říká v rozhovoru zakladatel a šéf fondu Alexandr Opejkin.

Téma v podcastu Studio N rozebírají investigativní novinář Lukáš Prchal a sportovní redaktor David Janeczek.

Američtí experti doporučili ke schválení první „pilulku proti covidu“ molnupiravir. Jenže pilulka není tak skvělá, jak se zprvu zdálo, a navíc ani není pro každého. Na obzoru už je ale další lék: Paxlovid od společnosti Pfizer, který je možná slibnější. Více o lécích na covid píše Petr Koubský.

Až při zhoršující se pandemické situaci stát přistoupil k tomu, že testovat na covid se po rizikovém kontaktu budou i očkovaní lidé. Jenže má to opět pár háčků. „Zajímalo by mě, na základě čeho se ministerstvo rozhoduje. Podle aktuálních vědeckých poznatků evidentně ne,“ myslí si molekulární biolog Omar Šerý. O tom, kdo a kdy se bude testovat a kdo půjde a nepůjde do karantény, píše Eliška Hradilková Bártová.

Po dlouhé a vyčerpávající nemoci zemřel novinář, bývalý disident a politický vězeň, dlouholetý obránce lidských práv Petr Uhl. Bylo mu 80 let. Informovala o tom jeho manželka a někdejší ombudsmanka Anna Šabatová.

Švédskou premiérkou se poprvé stala žena. Tedy vlastně už podruhé. Ministerskou předsedkyní se opět stala Magdalena Anderssonová, která minulý týden po sedmi hodinách odstoupila. Nyní však plánuje zůstat déle a ve funkci se chce zaměřit na klima, sociální jistoty a bující pouliční násilí. O skandinávské Angele Merkelové píše Kristina Böhmerová.

Pandemie kromě jiného přinesla i nárůst počtu lidí, kteří ve svém zaměstnání pociťují syndrom vyhoření. Ten se projevuje tím, že ztrácíme o práci zájem, hůře se soustředíme, neradujeme se z úspěchů. Problém můžete řešit s psychoterapeutem, nadřízeným nebo s kolegy. Případně si můžete přečíst článek Terezy Mynářové. Pomoci vám/nám může i změna pracovní náplně, zkrácení úvazku, zpětná vazba od šéfa nebo neplacené volno.

Lékař Hynek Bartoš a zdravotní sestra z covidového příjmu Simona Polonyová ukazují, jak JIP vypadá, když jede nadoraz. „U nás na příjmu to probíhá tak, že přijede pacient a z naší strany samozřejmě otázka na očkování padne. A tam vidíte celou škálu reakcí. Lidé odpovídají: ‚Co je vám do toho?‘ Nebo: ‚Proč se mě na to ptáte? Nebuďte agresivní!‘,“ popisuje sestra, jak to chodí na příjmu pacientů. Ve chvíli, kdy Renata Kalenská s dvojicí zdravotníků dělala rozhovor, nebyl na plně obsazené JIPce ani jeden pacient očkovaný. A že vás při špatném průběhu covidu zachrání ventilátor? To je tak 50 na 50…

Krátké zprávy

Slovenská vláda schválila, že senioři nad 60 let, kteří se nechají očkovat proti covidu, dostanou poukázku ve výši 500 euro. Tak kdo počkal a přežil… může mít.

Policie odložila případ vysekání Pacmana do řepkového pole společnosti Agrobech z koncernu Agrofert.

Děti se prodloužených vánočních prázdnin kvůli pandemii covidu nedočkají. Žáci by se ale před prázdninami měli nechat otestovat na covid.

Laboratoř v Nigérii objevila omikron ve vzorcích pocházejících už z října. Tedy odebraných týdny předtím, než novou variantu viru našli a oznámili v JAR.

V norské verzi pohádky Tři oříšky pro Popelku nazvané Tři přání pro Popelku se v jednu chvíli políbí dva muži, ve verzi pro promítání v Česku ale tato scéna chybí. Podle distributora Bontonfilm ji totiž neobsahuje žádná zahraniční verze. Ale nezoufejte, distributor se pokusí do Česka dostat kompletní norskou podobu!

Sekyra státního rozpočtu tne do živého. Schodek rozpočtu ke konci listopadu stoupl na 401,5 miliardy korun. Za celý rok ale podle končící šéfky státní kasy Schillerové nedosáhne 500 miliard, jak se původně očekávalo.

A zvířátka nakonec. Posádka nizozemské obchodní lodi natočila poblíž Jamajky záběry, na nichž je vidět vzácná bílá velryba. Netypicky zbarveného vorvaně obrovského se podle Guardianu podařilo za poslední dvě desítky let zpozorovat jen párkrát.