Série GTA pomohla hernímu médiu dospět. V kontroverzním „simulátoru zabíjení policistů“ se objevil i Karel Roden

V listopadu vyšly pod souhrnným názvem GTA: The Trilogy – The Definitive Edition remasterované verze her GTA III, GTA: Vice City a GTA: San Andreas. (Ve fyzické podobě bylo vydání posunuto na 17. prosinec.) Série simulací života zločince Grand Theft Auto od Rockstar Games pomohla definovat žánr a změnit způsob, jakým o hrách uvažujeme.

V zapadlé uličce uprostřed Los Angeles zastaví dodávka a z ní vystoupí partička mužů, kteří sem viditelně nepatří. Prozrazuje je světlá barva kůže i britský přízvuk. Jeden z nich si vše natáčí na kameru. Trvá pár vteřin, než jim v ústrety přijede kabriolet. Vystoupí z něj mimo jiné nepřátelsky naladěný křikloun a chce vědět, co ti cizinci chtějí. Když se dozví, že jde o výzkum v rámci vývoje nové hry Grand Theft Auto, jeho postoj se změní a napjatá atmosféra povolí: „GTA? To hraju pořád! A vy chcete udělat hru, co se odehrává tady? Tak já vám to tady ukážu!“

Scéna z šest let starého filmu The Gamechangers si nejspíš rešerše vývojářů z Rockstar North, součásti mateřské firmy Rockstar Games, dosti přibarvuje. Ostatně BBC, v jejíž produkci snímek vznikl, se ze strany herní společnosti dočkala žaloby. Jako ilustrace popularity série GTA ale těch pár minut filmové zkratky slouží dokonale. Otevřeným světem a svobodnými možnostmi si kontroverzní historky z (převážně) amerického podsvětí vydobyly jedinečné místo v popkultuře, nikoliv nepodobně tomu, co se ve filmovém světě povedlo Quentinu Tarantinovi.

Existuje jediná hra v historii interaktivní zábavy, která překonala více než 150 milionů prodaných kopií zatím nejnovějšího GTA V, a tou je