Její první vláda vydržela sedm hodin. Nová švédská premiérka dostala druhou šanci

Už sto let mají Švédky právo volit. A Švédsko loni mělo největší podíl žen v parlamentu ze všech zemí Evropské unie: skoro polovinu. Jediné, v čem Švédi zaostávali za jinými severskými státy, byla žena na postu předsedy vlády. Nikdy premiérku neměli.

Až teď – kdy ji po dramatickém týdnu na druhý pokus jmenovali do čela vlády.

Její první mandát totiž vydržel jen necelých sedm hodin. Magdalena Anderssonová odstoupila, když z její čerstvě jmenované vlády odešel koaliční partner. Do funkce se však vrátila a tentokrát plánuje zůstat déle.

„Parlament mě zvolil premiérkou (…) a představím novou vládu,“ napsala na Facebook, poté co se do funkce dostala podruhé. „Je mi ctí, že můžu vést Švédsko. My Švédi toho máme tak moc, nač můžeme být hrdí. Ale zároveň vím, že se Švédsku může dařit lépe.“

Sverige kan bättre. Švédsku se může dařit lépe. To ji Švédi slyšeli